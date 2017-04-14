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Обнаглевший пражский вор украл телефон со стола в ресторане на глазах у всех

Обнаглевший пражский вор украл телефон со стола в ресторане на глазах у всех

Vladislava M 416 0
Полиция ищет наглого грабителя, который на глазах у сидящих девушек схватил со стола телефон в ресторане в ТЦ Flora в Праге и убежал.
Фото: Policie ČR
Обнаглевший пражский вор украл телефон со стола в ресторане на глазах у всех

Пражские полицейские с прошлого воскресенья ищут дерзкого вора, который в ресторане прямо на глазах у двух девушек украл у них со стола мобильный телефон и убежал. Догнать преступника не получилось. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в торговом центре Flora в Праге.

«Мужчина при краже ничего не сказал. Он просто молча схватил телефон со стола и начал убегать. Владелица телефона несколько секунд сидела в шоке, а затем побежала за вором», – рассказал Данек.

Задержать преступника у девушки не получилось, поэтому она обратилась в полицию. Украденный мобильный телефон стоил больше 10 тысяч крон. Полицейские получили записи с видеокамеры, на которой была заснята сама кража и преступник.

Полиция просит всех, кто узнал вора, позвонить на горячую линию 158. За совершенное преступление ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

Источник: Novinky.cz

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ограбление Прага
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