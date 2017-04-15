На Пасху в Чехии прогнозируют дождь и снег

Температура воздуха чуть выше нуля, дождь и даже снег в горах. Такой прогноз погоды чешские метеорологи составили на пасхальные праздники в 2017 году.

Хотя Пасха в этом году выпала на середину апреля, погода в выходные будет холодной. В горах даже прогнозируют снег.

«В течение всех праздников будет преобладать северо-западный фронт, который принесет с собой влажный и холодный воздух. Из-за него на высоте больше 700 метров над уровнем моря будет идти снег с дождем», – сообщил Петр Дворжак из Чешского гидрометеорологического управления.

В чешских городах и Праге ситуация не будет намного лучше. В выходные прогнозируют кратковременные дожди и сильный ветер. Самая теплая погода будет в субботу (от 10 до 14 градусов тепла днем). Днем возможны дожди.

В воскресенье ожидается ветреная погода, температура воздуха достигнет 8-12 градусов тепла, но по ощущениям будет холоднее на несколько градусов. Практически по всей территории Чехии будут идти дожди, в горных областях – снег.

Понедельник будет самым холодным, дождливым и снежным днем. Ветер в ночь на понедельник ослабнет, возможны заморозки. Холодно будет и днем.

«Самые низкие температуры понедельника составят от -1 до +3 градусов. Днем на большей части страны будет идти дождь, в горах – снег. Температура воздуха днем составит от 6 до 10 градусов тепла», – рассказала Яна Гуйслова из Чешского гидрометеорологического управления.

Источник: ČTK, Seznam.cz