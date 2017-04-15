Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 12 °C
Чешские эксперты о «Синем ките»: игры не существует, дети напрасно ее ищут

Чешские эксперты о «Синем ките»: игры не существует, дети напрасно ее ищут

artyommm 615 0
Игра «Синий кит», которая доводит детей до самоубийства, на самом деле не существует. Эксперты в Чехии считают, что полиция предупредила об игре, в которую никто не играет.
Чешские эксперты о «Синем ките»: игры не существует, дети напрасно ее ищут

Игра «Синий кит», которая доводит детей до самоубийства и о которой в четверг, 13 апреля, предупреждала полиция Чехии, на самом деле не существует. Менеджер по вопросам безопасности в интернете в компании Seznam.cz Мартин Кожишек и руководитель проекта E-bezpečí («Е-безопасность») из Университета Палацкого Камил Копецки говорят, что это мистификация информации. Количество запросов в поисковых системах на игру после официального сообщения полиции выросло на сотни процентов.

Эксперты считают, что речь идет о маркетинговой уловке, цель которой – привлечь новых пользователей в конкретные сообщества в соцсетях. В России, откуда распространяется всеобщая истерия вокруг игры, в действительности не было доказано, чтобы хотя бы один случай суицида был связан с игрой, хотя речь идет о серьезном феномене, угрожающем детям и молодежи.

В четверг мы писали о предупреждении полиции Чехии об игре «Синий кит». На портале E-bezpečí.cz пишут, что информация об этой игре пришла в Европу с сайтов «Новой газеты» и Siberian Times. Когда начались проверки случаев суицида, оказалось, что ни один из них прямо не связан с группами «Синий кит» в соцсетях.

Сообщества, которые основаны на базе «Синего кита», разумеется, нежелательные, и самые крупные из них уже были заблокированы. Камил Копецки говорит, что необходимо, чтобы родители и педагоги рассказали детям действительно правдивую информацию: «В особенности нужно объяснить, что изначально речь идет маркетинговом приеме, цель которого – увеличить прибыль администраторов определенных сообществ в соцсетях, и нет смысла продолжать следить за этим феноменом».

Наибольшую опасность, по его словам, представляет не сама игра, а ее популяризация в СМИ и паника, которая сопровождает новости о ней. Кожишек рассказал, что за консультацией в «Seznam se bezpečně!» уже обращаются дети, которые ищут способ, как начать играть в игру. 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
социальные сети полиция Чехия самоубийство
Читайте
по теме 
Чешского посла в Швейцарии уволили из-за твитов жены
14.04.2017 09:24 Политика
Чешского посла в Швейцарии уволили из-за твитов жены
1589 0
Полиция: В Чехию пришла игра «Синий кит», которая доводит детей до суицида
13.04.2017 16:45 Общество
Полиция: В Чехию пришла игра «Синий кит», которая доводит детей до суицида
2027 0
Чехам больше понравилась ложная страничка российского посольства в Фейсбуке, чем официальная
05.04.2017 16:01 Общество
Чехам больше понравилась ложная страничка российского посольства в Фейсбуке, чем официальная
1294 0
Чехия просит Facebook помочь в борьбе с дезинформацией
23.02.2017 10:55 Общество
Чехия просит Facebook помочь в борьбе с дезинформацией
628 0
Последние новости:
15
апреля
В Чехии собираются тренировать космонавтов
15.04.2017 16:14 Общество
В Чехии собираются тренировать космонавтов
134 0
Министр предложил чешскому правительству разрешить иностранцам работать в полиции
15.04.2017 12:12 Общество
Министр предложил чешскому правительству разрешить иностранцам работать в полиции
603 0
Посетитель чешского заповедника случайно нашел ценный клад
15.04.2017 12:08 Культура
Посетитель чешского заповедника случайно нашел ценный клад
426 0
На Пасху в Чехии прогнозируют дождь и снег
15.04.2017 11:29 Общество
На Пасху в Чехии прогнозируют дождь и снег
338 0
14
апреля
Обнаглевший пражский вор украл телефон со стола в ресторане на глазах у всех
14.04.2017 14:11 Общество
Обнаглевший пражский вор украл телефон со стола в ресторане на глазах у всех
980 0
Столы и стулья для отдыха появятся в новых местах Праги
14.04.2017 13:51 Общество
Столы и стулья для отдыха появятся в новых местах Праги
532 0
Три километра на такси в Братиславе обошлись чеху в неожиданную сумму
14.04.2017 13:33 Общество
Три километра на такси в Братиславе обошлись чеху в неожиданную сумму
2438 0
Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро
14.04.2017 09:54 Общество
Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро
1025 0
Чешского посла в Швейцарии уволили из-за твитов жены
14.04.2017 09:24 Политика
Чешского посла в Швейцарии уволили из-за твитов жены
1589 0
13
апреля
Полиция: В Чехию пришла игра «Синий кит», которая доводит детей до суицида
13.04.2017 16:45 Общество
Полиция: В Чехию пришла игра «Синий кит», которая доводит детей до суицида
2027 0


Мобильная версия