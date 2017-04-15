Чешские эксперты о «Синем ките»: игры не существует, дети напрасно ее ищут

Игра «Синий кит», которая доводит детей до самоубийства, на самом деле не существует. Эксперты в Чехии считают, что полиция предупредила об игре, в которую никто не играет.

Игра «Синий кит», которая доводит детей до самоубийства и о которой в четверг, 13 апреля, предупреждала полиция Чехии, на самом деле не существует. Менеджер по вопросам безопасности в интернете в компании Seznam.cz Мартин Кожишек и руководитель проекта E-bezpečí («Е-безопасность») из Университета Палацкого Камил Копецки говорят, что это мистификация информации. Количество запросов в поисковых системах на игру после официального сообщения полиции выросло на сотни процентов.

Эксперты считают, что речь идет о маркетинговой уловке, цель которой – привлечь новых пользователей в конкретные сообщества в соцсетях. В России, откуда распространяется всеобщая истерия вокруг игры, в действительности не было доказано, чтобы хотя бы один случай суицида был связан с игрой, хотя речь идет о серьезном феномене, угрожающем детям и молодежи.

В четверг мы писали о предупреждении полиции Чехии об игре «Синий кит». На портале E-bezpečí.cz пишут, что информация об этой игре пришла в Европу с сайтов «Новой газеты» и Siberian Times. Когда начались проверки случаев суицида, оказалось, что ни один из них прямо не связан с группами «Синий кит» в соцсетях.

Сообщества, которые основаны на базе «Синего кита», разумеется, нежелательные, и самые крупные из них уже были заблокированы. Камил Копецки говорит, что необходимо, чтобы родители и педагоги рассказали детям действительно правдивую информацию: «В особенности нужно объяснить, что изначально речь идет маркетинговом приеме, цель которого – увеличить прибыль администраторов определенных сообществ в соцсетях, и нет смысла продолжать следить за этим феноменом».

Наибольшую опасность, по его словам, представляет не сама игра, а ее популяризация в СМИ и паника, которая сопровождает новости о ней. Кожишек рассказал, что за консультацией в «Seznam se bezpečně!» уже обращаются дети, которые ищут способ, как начать играть в игру.

Источник: idnes.cz