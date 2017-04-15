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Министр предложил чешскому правительству разрешить иностранцам работать в полиции

Министр предложил чешскому правительству разрешить иностранцам работать в полиции

artyommm 603 0
Иностранцы в Чехии могут получить право работать в полиции. На данный момент на трудоустройство в органах охраны правопорядка могут претендовать только граждане Чешской Республики.
Министр предложил чешскому правительству разрешить иностранцам работать в полиции

Иностранцы или выпускники средних школ, не прошедшие выпускные экзамены, могли бы получить возможность работать в Полиции ЧР. Об этом говорится в документе «Концепция развития Полиции ЧР к 2020 году», который полицейский президиум и министр внутренних дел предложили на рассмотрение правительству.

К главным новшествам, которые попали в актуализированную версию концепции, относятся способы пополнения штата полицейских в Чехии. Кроме уменьшения требований к образованию и физической подготовке, полиция обещает улучшить условия оплаты труда.

Корректировка коснулась также пункта, который требует от сотрудников полиции гражданства Чешской Республики. Сохранить это требование планируют только для исключительных случаев, например, в области борьбы с международным терроризмом или торговлей наркотическими и психотропными веществами.

Источник: ceska-justice.cz

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Темы
полиция иностранцы Министерство внутренних дел законы
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