Министр предложил чешскому правительству разрешить иностранцам работать в полиции

Иностранцы в Чехии могут получить право работать в полиции. На данный момент на трудоустройство в органах охраны правопорядка могут претендовать только граждане Чешской Республики.

Иностранцы или выпускники средних школ, не прошедшие выпускные экзамены, могли бы получить возможность работать в Полиции ЧР. Об этом говорится в документе «Концепция развития Полиции ЧР к 2020 году», который полицейский президиум и министр внутренних дел предложили на рассмотрение правительству.

К главным новшествам, которые попали в актуализированную версию концепции, относятся способы пополнения штата полицейских в Чехии. Кроме уменьшения требований к образованию и физической подготовке, полиция обещает улучшить условия оплаты труда.

Корректировка коснулась также пункта, который требует от сотрудников полиции гражданства Чешской Республики. Сохранить это требование планируют только для исключительных случаев, например, в области борьбы с международным терроризмом или торговлей наркотическими и психотропными веществами.

Источник: ceska-justice.cz