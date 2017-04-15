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В Чехии собираются тренировать космонавтов

В Чехии собираются тренировать космонавтов

artyommm 134 0
Тренировки будут проходить в космическом модуле H03 Hydronaut, который строит чешский инженер-конструктор Матиаш Шанда.
Фото: https://www.facebook.com/projecthydronaut/photos
В Чехии собираются тренировать космонавтов

Во дворе за железнодорожной станцией Прага-Радотин чешский конструктор Матиаш Шанда строит 7-метровый модуль H03 Hydronaut весом 35 т – для тренировок космонавтов. По своей величине он соответствует космическому кораблю «Аполлон». Чешский космический модуль будет уметь погружаться и выныривать, а также передвигаться по поверхности. Детали корабля изготовлены из стали со специальным покрытием. 

В жилой части модуля находится место для управления и две кровати (один космонавт будет обязан всегда бодрствовать). Также предусмотрены туалет с душем, небольшая кухня, мини-лаборатория и место для выращивания растений, например, картофеля. Поливать его можно будет водой, которую очистит специальное рекуперационное оборудование. Электричество также будет. 

Матиаш Шанда хочет симулировать на «Гидронавте» полет к астероиду за 7 дней: «Два дня бы ушло на полет туда, потом бы я вылез, взял образцы с астероида, а потом мы бы вернулись на Землю». Целью всего проекта является возможность исследований и получения необходимых данных.

Источник: rozhlas.cz

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космос Прага
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