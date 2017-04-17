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Исторический дом на Вацлавской площади в Праге подготовили к сносу

Исторический дом на Вацлавской площади в Праге подготовили к сносу

artyommm 677 0
Строители закрыли дом лесами и пленкой. Девелопер получил разрешение на снос и собирается построить на месте исторического дома современное здание из стекла.
Исторический дом на Вацлавской площади в Праге подготовили к сносу

Исторический дом на углу Вацлавской площади и улицы Оплеталовой подготавливают к сносу. На его месте компания Flow East собирается построить современное здание из стекла. Несколько дней назад объект закрыли лесами и брезентом, договор аренды расторгли. В субботу, 15 апреля, представитель девелопера сообщила, что компания получила разрешение на снос.

Планы по строительству нового здания по адресу Вацлавская площадь 47 несколько лет вызывают противоречивые мнения у жителей столицы. Чиновники также то давали согласие на снос, то останавливали работы. Строить современное здание, который получил название «Цветочный дом», планируют на месте объекта, перестроенного в 1920 году. 

По некоторым сведениям, историческое здание может иметь архитектурную ценность, если участие в его реконструкции принимал архитектор Богумир Козак. Девелопер утверждает, что ни один из архитекторов в опубликованных материалах не претендует на авторство объекта под снос. 

Исторический дом был возведен по проекту архитектора Йозефа Шульца, автора Национального музея. Строительство было завершено в 1880 году. Сложный и богато декорированный фасад здания в 20-е гг. заменили более простыми формами. Именно в таком виде дом дошел до наших дней. Против сноса здания протестует часть общественности и специалистов.

Источник: novinky.cz

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Темы
Вацлавская площадь Прага архитектура
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