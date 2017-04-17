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Осторожно: в Чехии стали чаще попадаться фальшивые доллары и евро

Осторожно: в Чехии стали чаще попадаться фальшивые доллары и евро

artyommm 446 0
Чешский Нацбанк опубликовал статистику по изъятым из оборота фальшивым монетам и банкнотам.
Осторожно: в Чехии стали чаще попадаться фальшивые доллары и евро

В первом квартале Чешский Нацбанк выявил 638 фальшивых и измененных банкнот и монет. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 6%. Увеличилось в первую очередь количество фальшивых долларов и евро. Если говорить о фальшивых долларах, то их количество выросло с 30 (по данным за первый квартал прошло года) до 118. 

Что касается чешских крон, то всего было обнаружено 315 фальшивых банкнот и монет (в первом квартале 2016 года их было 383). Чаще всего подделывают купюры номиналом 1000 или 500 крон. В прошлом году они составляли почти 3/4 от общего количества фальшивок и измененных банкнот.

За прошлый год в целом удалось изъять из оборота купюры и монеты на сумму 2,2 млн крон, в 2015 году – 2,5 млн крон. Чаще всего фальшивки попадались в Праге, Пардубице и Усти-над-Лабем.

Всего в обороте в Чехии находилось около 555 млрд крон. Из банкнот больше всего на конец прошлого года было купюр номиналом 1000 крон – на общую сумму 140,7 млн крон.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Чешская крона подделки банки
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