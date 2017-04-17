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За разбитое стекло в автобусе мужчинам в Праге грозит до года тюрьмы

За разбитое стекло в автобусе мужчинам в Праге грозит до года тюрьмы

artyommm 450 0
Полиция разыскивает двух вандалов, которые в разное время и разных местах в Праге разбили стекло в автобусах, не сдержав эмоций.
За разбитое стекло в автобусе мужчинам в Праге грозит до года тюрьмы

Полиция Праги разыскивает вандала, который пробил стекло в двери автобуса на остановке Roztyly в Праге 4, чем причинил ущерб перевозчику на сумму 11 тысяч крон. Мужчина не смог открыть дверь нажатием на кнопку, разозлился и ударил по двери ногой. В результате стекло разбилось. Теперь вандалу грозит до года тюрьмы.

Инцидент произошел во вторник, 28 марта. На видео можно заметить, как мужчина подошел к задней двери автобуса, нажал на кнопку открытия дверей, но та не сработала. Тогда неизвестный начал что-то показывать водителю, а затем ударил в дверь с такой силой, что стекло разбилось. После того, как автобус отъехал от остановки, мужчина пошел в сторону метро. 

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят звонить по номеру 158. За последнее время это уже второй подобный случай. В середине марта вандал разбил двери автобуса на улице В Ольшинах в Праге 10. Он вышел из салона через образовавшееся отверстие, а потом подошел к водителю и объяснил, что не хотел ждать, пока тот откроет дверь. Когда вандал услышал, что на место едет полиция, он поспешно удалился. Обоим мужчинам теперь грозит до года тюрьмы.

Источник: idnes.cz

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Темы
автобусы вандализм Прага полиция
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