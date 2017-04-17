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Названы новые самые опасные места на автодорогах в Чехии

Названы новые самые опасные места на автодорогах в Чехии

artyommm 445 0
Рейтинг составлялся на основе информации о ДТП от Полиции ЧР.
Названы новые самые опасные места на автодорогах в Чехии

Самым опасным местом на дорогах в Чехии в 2016 году оказался спокойный поворот, входящий в кадастр населенного пункта Ольшаны в районе Шумперка. Он находится на участке между съездами с трассы I/11 в направлении на Богутин и на Вышегоржи. В прошлом году здесь произошло 4 ДТП, в результате которых 7 пассажиров получили тяжкие травмы.

Компания Allianz составила рейтинг самых опасных мест на дорогах в Чехии на основании количества аварий, которые приводили к травмам или летальным исходам. В рейтинге не учитываются участки дорог, которые уже были упомянуты ранее – в прошлых списках.

Вторым самым опасным для водителей и пассажиров новым местом оказался заезд на магистраль в направлении Праги, который относится к кадастру населенного пункта Праскачка. Там произошло 6 ДТП, из-за которых 1 человек скончался на месте, 4 – получили тяжелые ранения. Еще 4 пострадавших получили легкие травмы.

Третью строчку среди новых рискованных мест на чешских дорогах занял перекресток на окраине поселка Мокре-Лазце в районе Опавы в Моравскосилезском крае. В 2016 году там случилось 4 аварии, в которых 2 человека были тяжело ранены, 10 отделались менее серьезными травмами. 

Краловеградецкий край и Высочина стали единственными регионами в Чехии, где в прошлом году не произошло никаких ДТП с серьезными последствиями. Рейтинг составлялся на основании базы данных о ДТП Полиции ЧР. Условием для включения в список того или иного участка были хотя бы 2 не связанные друг с другом аварии, ставшие причинами смерти или серьезных травм.

Источник: lidovky.cz

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Темы
авария рейтинг Автомобили Чехия полиция
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