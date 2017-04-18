Сегодня в Праге можно бесплатно обследовать родинки

Профессиональные врачи в рамках акции по борьбе с меланомой проверят пигментные пятна и родинки с помощью дерматоскопа и сразу же сообщат результат.

Сегодня в некоторых местах в центре Праги все желающие смогут узнать полезную информацию о здоровье и пройти обследования. Например, сегодня и завтра на Фруктовом рынке (Ovocný trh, карта) с 10 до 18 часов будет проходить акция Stan, посвященная борьбе с меланомой. В рамках акции каждый человек сможет пройти бесплатный осмотр у профессиональных врачей, которые проверят родинки и пигментные пятна на коже и сразу же сообщат результат.

Посетителей акции ждет не только специальный анализ цифровым дерматоскопом, но и информационные буклеты об опасности опухолей, возникающих из пигментных клеток. Также можно будет проконсультироваться на эту тему со специалистами.

Врачи развеют распространенные мифы о болезни. Например, что при удалении меланомы опухоль распространяется по всему телу. Это действительно может произойти у некоторых пациентов, но не в результате операции. Распространение опухоли становится результатом того, что пациент поздно обратился к врачу, и еще до операции опухоль успела образовать в организме дочерние метастазы.

Мероприятие на более веселую тему пройдет на площади Палацкого. Там уже с 9 утра студенты медицинских факультетов начнут проводить акцию «В здоровой Праге здоровый зуб». Посетители акции смогут получить ценные советы. Например, как ухаживать за зубами, чтобы на них не развивался кариес и зубной камень.

Источник: Prazsky.denik.cz