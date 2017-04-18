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Дизельным автомобилям планируют ограничить въезд в Прагу

Дизельным автомобилям планируют ограничить въезд в Прагу

artyommm 752 0
Мэрия Праги готовит специальное постановление, которое должно способствовать улучшению качества воздуха в городе. Одним из пунктов будет ограничение движения автомобилей с дизельными двигателями.
Дизельным автомобилям планируют ограничить въезд в Прагу

Европа выступает против дизельных автомобилей. Недавно в Париже появились зоны низкого выброса выхлопных газов, и неэкологичные автомобили больше не могут въезжать в центр столицы Франции. До 2025 года там планируют вытеснить за пределы города все машины с дизельными двигателями с воспламенением от сжатия. 

Подобные планы сейчас строят Мадрид и Афины. В Лондоне с начала апреля дизельные автомобили начали в 2 раза больше платить за парковку, чем бензиновые. Цель таких мер одна – улучшить качество воздуха. Прага готова двигаться в этом же направлении.

Мэр Адриана Крначова собирается также «взяться» за дизельные автомобили. Она уже сообщила, что недовольна работой полиции, которая не следит за наличием фильтров на машинах. Мэр хотела бы, чтобы люди приезжали в центр в основном на общественном транспорте или на электромобилях.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Петр Долинек рассказал, что магистрат готовит план по повышению качества воздуха в Праге. Сейчас в него входят пункты, касающиеся ограничения парковки и въезда в город для дизельных автомобилей. Как пояснил Долинек, это перспектива на будущее. 

О качестве воздуха в Праге стали все больше говорить после того, как в столице несколько раз объявляли смоговую ситуацию.

Источник: denik.cz

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Темы
магистрат Автомобили экология
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