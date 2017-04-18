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Полиция сообщила, сколько человек погибло на дорогах Чехии за праздники

Полиция сообщила, сколько человек погибло на дорогах Чехии за праздники

Vladislava M 387 0
В течение пасхальных праздников на дорогах Чехии проходили усиленные проверки полиции. Аварии со смертельным исходом все же произошли: в них погибло 6 человек.
Полиция сообщила, сколько человек погибло на дорогах Чехии за праздники

По предварительной статистике, за минувшие праздники в ДТП в Чехии погибло 6 человек. Самым трагичным днем была суббота, когда аварии принесли три жертвы.

Последняя смертельная авария произошла в воскресенье вечером в Бржецлаве. Водитель легкового автомобиля съехал с дороги и врезался в столб. при аварии он сбил женщину среднего возраста, которая погибла на месте. Еще четыре человека получили травмы в машине.

В понедельник полицейские проводили усиленные проверки на дорогах, так как люди возвращались домой после выходных. Водителей выборочно проверяли на трезвость.

«Мы заранее информировали, что выезжать и возвращаться в города в праздничные дни будет связано с высоким риском», – сообщил директор транспортной полиции Томаш Лерх.

Действительно, пробки на магистралях начали образовываться уже с утра.

Всего на дорогах на пасхальные праздники дежурило больше 3000 полицейских: в три раза больше, чем обычно. В этом году в ДТП на Пасху в Чехии погибло на одного человека меньше, чем в прошлом.

 

Источник: ČTK, idnes.cz

 

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полиция дтп Чехия Пасха
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