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Сразу два чешских города вошли в десятку лучших для студентов

Сразу два чешских города вошли в десятку лучших для студентов

Vladislava M 382 0
Студенты включили Брно и Прагу в десятку лучших для учебы и жизни. Города заняли в рейтинге 2 и 4 места.
Фото: Брно, Pixabay.com
Сразу два чешских города вошли в десятку лучших для студентов

В 2017 году в исследование лучших студенческих городов QS Best Student Cities index вошел новый рейтинг Student View Category, перечисляющий самые удобные и интересные города с точки зрения студентов и недавних выпускников. Результаты исследования удивили организаторов. Оказалось, что в рейтинг не вошли такие популярные города, как Париж, Лондон или Нью-Йорк. Оказалось, что студентам больше нравится жить в небольших и даже малоизвестных городах.

Опрос проводили с декабря 2016 по январь 2017 года. В нем поучаствовало больше 18 000 студентов и выпускников. Они оценивали города по 8 категориям: искусство и культура, ночная жизнь, уровень цен, возможности трудоустройства, разнообразие, толерантность, дружелюбие и др. Также студенты оценивали, насколько легко ориентироваться в том или ином городе. Кроме того, их спрашивали, хотели ли бы они остаться в этом городе после окончания учебы.

Первое место в рейтинге заняла Оттава, столица Канады. Этот город с населением 1,2 млн человек студенты оценили за дружелюбие и толерантность жителей, высокий уровень студенческой культуры, множество возможностей и разнообразную ночную жизнь.

Уже на втором месте рейтинга оказалась Прага. Столица Чехии нравится молодым людям за ее привлекательность, историческую архитектуру, низкие цены и большой выбор ночных клубов. Также Прага добилась высоких оценок в области искусства и культуры, простоты в ориентировании, разнообразия и доступности. Студенты подчеркнули, что Прага находится в самом центре Европы, что открывает широкие возможности для путешествий. Преимуществами города также стали низкие расходы на проживание, приемлемые цены и широкий выбор развлечений, еды и напитков.

На третьем месте рейтинга разместился китайский мегаполис Шанхай, а на четвертом – еще один чешский город Брно. В исследовании столицу Моравии назвали менее известной, чем Прага, но широко любимой среди студентов. Город получил очень высокие оценки за толерантность и отзывчивость жителей, а также простоту ориентирования. Также Брно высоко оценили за доступные цены и большой выбор ночных клубов. В целом, респонденты назвали Брно большим и дружным студенческим сообществом. Четвертое место в рейтинге вместе с Брно разделил канадский город Монреаль, который получил такую же оценку.

В десятку лучших городов для студентов вошли также Ноттингем (Великобритания), Бостон (США), Сеул (Южная Корея), Киото-Осака-Кобе (Япония) и Тайбэй (Тайвань).

 

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Брно Прага студенты рейтинг Чехия
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