Краевой суд запретил работу Uber в Брно

Краевой суд в Брно вынес предварительное решение о законности деятельности сервиса Uber в главном городе Моравии.

Краевой суд в Брно вынес предварительное решение, касающееся деятельности Uber в Брно. Суд посчитал, что компания не соблюдает обязательные условия законодательства, поэтому не имеет права продолжать работу в Моравии. О предварительном решении сегодня сообщила мэрия Брно.

«Несколько дней назад Краевой суд в Брно выпустил переломное для Чехии решение, когда в рамках предварительного постановления констатировал, что сервис Uber, который оказывает услуги на территории города Брно, предоставляет их вразрез с законодательством нашего государства. Суд запрещает, чтобы этот сервис и далее подобным образом работал в Брно», – прокомментировал решение суда заместитель мэра Брно Матей Голлан.

По словам заместителя, суд не признал аргументы Uber о совместных поездках и сервисе в рамках экономики общего потребления. Суд, наоборот, пришел к заключению, что речь идет о классической службе такси, которая должна придерживаться соответствующих законов и постановлений. Uber было постановлено, чтобы сервис прекратил работу такси без лицензированных таксистов, таксометров и соответствия другим условиям законодательства в этой сфере.

Мэрия Брно опубликовала полный текст предварительного решения суда здесь.

Сейчас документ переводят на голландский язык, чтобы его можно было отправить материнской компании Uber. После получения документа Uber будет обязан остановить оказание услуг в Брно. При этом компания может подать апелляцию в течение 15 дней с момента получения отправления. Тем не менее, апелляция не позволит продолжить работу сервиса.

Заявление в суд против Uber подала компания LIDO TAXI RADIO, которую позже поддержала и мэрия Брно. Теперь у нее будет 30 дней после получения предварительного решения суда на то, чтобы инициировать судебный процесс. Только в таком случае суд сможет решить спор окончательно.

Uber начал работать в Брно в начале февраля текущего года. Уже в первый месяц работы, по словам главы сервиса в Чехии и Словакии Томаша Петевского, в городе работала почти тысяча зарегистрированных водителей.

Источник: lupa.cz