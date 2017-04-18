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В пражском Смихове остановилось движение трамваев

В пражском Смихове остановилось движение трамваев

artyommm 469 0
Движение трамваев остановилось из-за того, что грузовик оборвал контактные провода.
В пражском Смихове остановилось движение трамваев

Утром во вторник, 18 апреля, грузовик сорвал контактные провода на ул. Nádražní в пражском районе Смихов. Инцидент произошел сегодня после 7:30. Трамваи на маршрутах 5, 12 и 20 на участке Smíchovské nádraží - Anděl в обоих направлениях не ездят. 

Пассажиры вынуждены идти пешком или пересаживаться на метро. Ожидается, что восстановление проводов продлится до 13:00. Трамваи едут в объезд. Подобная авария на ул. Nádražní произошла в июле прошлого года. Тогда контактные провода сорвала фура, трамваи не ездили около 4 ч.

Источник: idnes.cz

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трамвай транспорт Прага
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