Внимание: Завтра полиция будет массово проверять скорость водителей на дорогах Чехии

В Чехии пройдет массовое измерение скорости в рамках акции под названием Speed marathon, к которой подключились чешские полицейские. Где именно будут проходить проверки, остается в тайне.

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В рамках международной полицейской акции в среду, 19 апреля, на чешских дорогах снова будут дежурить сотрудники полиции. В нескольких десятках мест они будут измерять скорость, с которой движутся водители автомобилей. Где конкретно будут проходить проверки, полиция впервые в истории не сообщила.

В феврале этого года полицейские впервые обратились к жителям Чехии с просьбой предложить места, где нужно установить радары. Через интернет люди могли вносить свои идеи в интерактивную карту. Полиция получила тысячи предложений, из которых завтра выберет несколько десятков. По мнению полицейских, чехи восприняли их проект как шутку: некоторые, например, предлагали поставить радар на взлетной полосе в аэропорту Праги.

Полиция решила заняться превышением скорости несмотря на то, что по ее собственной статистике это не является одной из самых распространенных причин ДТП. Согласно статистике 2016 года, самой частой причиной аварий было то, что водитель отвлекался во время управления автомобилем. По этой причине произошло 16 396 аварий за год. Неправильный разворот или движение задним ходом были причиной каждой 10-й зарегистрированной аварии (всего 8304). Третье место заняло несоблюдение безопасной дистанции (более 8000 аварий).

Скорость в статистике появилась только на пятом месте как пункт «Выбор скорости не соответствовал состоянию дороги». При этом водители почти в 7000 случаев при выборе скорости не учитывали погодные условия и состояние дороги. Например, водитель мог ехать с максимальной разрешенной скоростью, но это было слишком быстро с учетом плохой погоды. Сюда же относятся аварии, которые произошли на разбитых дорогах. Превышение максимальной разрешенной скорости не вошло в десятку самых распространенных причин аварий в Чехии.

Самые распространенные причины аварий на дорогах Чехии в 2016 году

1. Недостаточная концентрация внимания водителей

2. Неправильный разворот или движение задним ходом

3. Несоблюдение безопасной дистанции

4. Другие виды нарушений правил дорожного движения

5. Выбранная скорость не соответствовала состоянию дороги

6. Водитель не справился с управлением.

7. Скорость не соответствует техническому состоянию дороги

8. Водитель не предоставил преимущество

9. Водитель уступил дорогу, но недостаточно отъехал в сторону обочины

10. Выезд на встречную полосу движения.

Источник: Aktualne.cz, Policie ČR