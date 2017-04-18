Чешские роботы учатся искать раненых

В Чешском институте информатики, робототехники и кибернетики при ЧТУ учат роботов самостоятельности для спасения людей.

Чешский институт информатики, робототехники и кибернетики ЧТУ (ČVUT) продолжает разработку роботов, которые могли бы самостоятельно выполнять задачи в сложных и экстремальных условиях. Преимущество таких роботов заключается в том, что они могут сами преодолевать заданный маршрут, без дистанционного участия оператора. Чешские исследователи считают важным научить технику самостоятельности: как только робот познакомится с местностью, он должен уже передвигаться по ней автономно.

Механические разведчики сканируют окружающее пространство с помощью панорамных камер и лазерного сканера, который позволяет им создавать трехмерную карту мест их перемещения. Работают такие роботы на электрических батареях, заряда которой хватает на 2-3 ч движений.

Чешских роботов учат передвигаться в условиях пожара, дождя, угрозы взрыва или обвала здания. Робот должен быть достаточно прочный, чтобы не разбиться, и ловким, чтобы преодолевать препятствия. В идеале он должен учиться распознавать, где находятся раненые или люди под завалами, и звать на помощь.

Вот уже 7 лет чешские механики продолжают работать на стадии прототипирования. Чтобы роботы могли стать частью спасательных команд, необходима, например, герметизация электрических деталей, чтобы не было угрозы взрыва из-за случайной искры в помещении с утечкой газа. Роботы также должны быть устойчивыми к дождю, высоким температурам и другим сложным условиям. Справиться с такими задачами одному университету не под силу: разработку должна взять на себя сильная и опытная компания.

Найти такую пока не удается: разработка представляет собой технически сложную и дорогую задачу. Пока еще нигде в мире не удалось внедрить автономных роботов-разведчиков. Даже в США есть роботы-спасатели, но они полностью управляются дистанционно, искусственный интеллект в них отсутствует.

Источник: respekt.cz