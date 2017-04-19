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Отцы в Чехии смогут брать недельный отпуск после рождения ребенка

Отцы в Чехии смогут брать недельный отпуск после рождения ребенка

artyommm 310 0
Сенат Чешской Республики одобрил поправку в законе, которая вводит недельный отпуск для отцов. Взять отпуск можно будет в течение 6 недель со дня рождения или усыновления ребенка.
Отцы в Чехии смогут брать недельный отпуск после рождения ребенка

Отцы в Чехии получат право на недельный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. Сенат одобрил поправку в законе о страховании на случай временной нетрудоспособности. Теперь документ должен подписать президент. 

Мужчины в Чехии смогут брать отпуск на неделю в течение 6 недель после рождения ребенка. Даже если мать ребенка будет находиться с ним больнице, отец все равно сможет получить отпуск по закону. В правительстве считают, что новый закон будет способствовать укреплению отношений между родителями и ребенком и мотивировать мужчин больше участвовать в уходе за новорожденным. Воспользоваться правом на отпуск смогут только те отцы, за которыми не числится долг по уплате страховых взносов. 

Находясь в недельном отпуске, отцы будут получать 70% своего среднего заработка (так же, как и женщины в декретном отпуске). Право на оплачиваемые выходные получат мужчины, которые будут указаны в свидетельстве о рождении в качестве отца. На недельный отпуск смогут рассчитывать и новоиспеченные приемные отцы детей, которым еще не исполнилось 7 лет, в течение 6 недель с момента усыновления.

Новый закон после подписи президента вступит в силу в первые месяцы следующего года. Он будет действовать также в отношении детей, которые родились или были усыновлены за 6 недель до начала действия закона.

Отпуск для отцов узаконен в 80 странах мира. В ЕС это право действует в 23 государствах; первым, где оно начало действовать, стала Швеция. Не имеют права на отпуск после рождения или усыновления детей мужчины Кипра, Мальты, Ирландии, Словакии и Швейцарии. 

По Евросоюзу продолжительность отпуска для отцов разная. В Италии он самый короткий – всего 1 день. Дольше всего отпуск длится в Португалии (21 неделя), Люксембурге (26 недель) и Франции (28 недель). Но чаще всего это 2 недели, в Чехии будет неделя. Самый продолжительный отпуск после рождения ребенка у отцов в Южной Корее и Японии – 53 недели.

Источник: ceskatelevize.cz

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законы Чехия Сенат ЧР страхование
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