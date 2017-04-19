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12 человек в Чехии обвинили в мошенничестве при вывозе цветов и фруктов в Россию

12 человек в Чехии обвинили в мошенничестве при вывозе цветов и фруктов в Россию

Vladislava M 208 0
Чешские инспекторы Главного сельскохозяйственного комитета без проверки отправляли в Россию и Беларусь цветы и фрукты. За взятки они выдавали на продукцию пустые сертификаты.
12 человек в Чехии обвинили в мошенничестве при вывозе цветов и фруктов в Россию

Полиция обвинила в коррупции группу из 12 человек, в которую вошли сотрудники Главного контрольного и испытательного сельскохозяйственного комитета и другие люди. По словам пресс-секретаря Национального управления по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея, преступная деятельность сотрудников была связана с отправкой цветов и фруктов в Россию и Беларусь и касалась выставления пустых сертификатов.

Сотрудников комитета обвиняют в том, что они выдавали на товары растительного происхождения пустые сертификаты без какого-либо описания продуктов. Документы содержали только печать и подпись инспектора, который не проводил предписанную законом проверку.

Затем документы отправляли в Польшу и Литву, откуда они сопровождали отдельные поставки растительных товаров, переправляемых на грузовиках или самолетах в Российскую Федерацию или Беларусь.

«Нам удалось задокументировать, что в некоторых случаях сотрудники комитета при выдаче пустых сертификатов брали взятку в форме наличных денег. Величина взяток до сих пор остается предметом расследования», – рассказал пресс-секретарь Управления по борьбе с организованной преступностью.

На данный момент обвиняемых преследуют на свободе. Полиция обвиняет их в злоупотреблении полномочиями государственных сотрудников, подделке и изменении документов, а также принятии взяток.

Контрольный сельскохозяйственный комитет подчиняется Министерству сельского хозяйства ЧР. Инспекторы комитета проверяют состояние растений и растительных продуктов перед их отправкой в страны вне ЕС и подтверждают проверку выдачей сертификата. Во время проверки инспекторы контролируют, не содержатся ли в продуктах опасные для человеческого организма вещества.

Источник: ČT24

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Темы
полиция мошенничество преступность Чехия
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