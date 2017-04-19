Из каких городов и поселков чехи не хотят уезжать

Названы районы Чехии, в которых больше и меньше всего коренных жителей.

В Чехии провели исследование, из каких регионов местные жители не хотят покидать родные города и поселки. Оказалось, что больше всего коренных жителей насчитывается в регионах Словацко и Высочина. Оттуда люди уезжают только в каждом третьем случае. А вот лидерами по миграции, наоборот, стали Хомутовский и Мостецкий районы. Оттуда уезжает больше всего коренных жителей.

Демографы говорят, что люди переезжают ради работы, образования и более качественного жилья. То, что на решение остаться жить в родном городе или поселке, влияет стоимость и качество недвижимости, подтверждает староста Шитборжице в районе Бржецлава, населенного пункта, где осталось больше всего коренных жителей.

Согласно исследованию Чешского статистического управления, коренные жители составляют в среднем половину населения городов и поселков в Чехии. В крупных населенных пунктах их обычно больше, потому что они, хотя и переезжают, но все-таки остаются в пределах родного города. В маленьких городках и поселках коренного населения, наоборот, в среднем меньше 45%.

Больше всего коренных жителей в районах Моравии (за исключением Оломоуцкого края) и в Праге – около 50%. в Злинском крае и вовсе – 53%. Меньше всего коренных жителей в Чехии в Карловарском и Среднечешском краях – менее 40%.

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