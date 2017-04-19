В Чехии хотят разделить вузы на категории – по вкладу в науку и по спросу

Министерство образования предложило новые правила для более эффективного финансирования вузов в Чехии.

Со следующего года в Чехии хотят изменить правила финансирования учебных заведений. Сейчас вузы получают дотации по количеству студентов. В ближайшем будущем хотят сделать так, чтобы также учитывалась научная деятельность и спрос на те или иные специальности в обществе. Особое значение также имела бы привлекательность школы для студентов, а также средняя продолжительность обучения.

Изменить систему финансирования учебных заведений в Чехии хотят уже давно, но только сейчас Министерство образования предоставило вузам первый проект изменений на 2018 год. Согласно документу, объем финансирования увеличится с 21 млрд еще на 4,5 млрд крон.

Вузы разделят на 4 категории: на учебные заведения с исследовательской направленностью и наибольшим количеством студентов, на остальные школы с научной деятельностью, на вузы неуниверситетского типа, а также на художественные вузы. Оценивать эффективность школ в каждой из категорий будут по-разному.

Ректорам вузов, которые попадают во вторую категорию, предложение не понравилось. Критики говорят, что это может стать причиной деградации учебных заведений не из первой категории.

В первую категорию могли бы войти Карлов университет, Масариков университет, Университет Палацкого, ЧТУ в Праге и Технический университет в Брно. Большинство остальных вузов оказалось бы во второй группе. К категории неуниверситетских школ могут отнести Высшую политехническую школу в Йиглаве, Высшую техническую и экономическую школу в Ческе-Будеевице. В четвертую группу попадут школы художественного профиля.

Что касается финансирования школ согласно потребностям общества в представителях той или иной профессии, то больше денег смогли бы получать педагогические и медицинские факультеты. О поддержке технических специальностей в документе ничего не говорится.

Под привлекательностью учебного заведения стоило бы понимать количество студенческих стажировок за рубежом, количество иностранных студентов, соотношение абитуриентов и зачисленных на обучение студентов. Также учитывалось бы трудоустройство выпускников вузов. Важно было бы и то, сколько студентов успевает завершить обучение в стандартный срок.

Источник: ihned.cz