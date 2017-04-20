Для лечения онкологического заболевания в Праге мальчику из России вновь нужна помощь

Марк Полунов прошел уже 6 блоков химиотерапии в пражском центре протонной терапии. Осталось 2 блока. Для этого семье Полуновых необходимо собрать еще 150 тысяч крон. Родители мальчика просят оказать материальную помощь, чтобы Марк скорее вернулся домой.

Напомним, у 8-летнего Марка Полунова была опухоль в голове диаметром 4 см. Ее удалили в России. Успешно, на все 100%. Но дальше требовался следующий этап лечения – не менее важный – состоящий из лучевой и химиотерапии. Комплексное лечение могли осуществить только за границей. Поэтому семья Полуновых и приехала в Прагу. Здесь они живут уже 7 месяцев. О том, как проходит лечение и как себя чувствует Марк, мы поговорили с его отцом Дмитрием Полуновым.

- Дмитрий, как проходит лечение?

- По плану. К текущему моменту мы прошли 6 блоков из 8. Осталось 2. Не могу сказать о каких-то тяжелых моментах. Конечно, лечение сложное, всякое бывало за его время. Но в целом, все идет по плану. Химиотерапия – это такой процесс, что от него заметны только ухудшения. Она угнетает очень сильно организм. Но если говорить конкретно об избавлении от диагноза, то это будет заметно спустя только несколько лет. Но на данном этапе признаков болезни как таковой – нет.

- То есть состояние Марка держится в норме?

- В целом, в норме. Жалобы преимущественно связаны с последствиями химиотерапии. По основному диагнозу жалоб нет.

- Сколько средств на лечение уже собрано? Сколько еще не хватает?

- За весь период мы собрали 8,3 миллиона рублей. Но поскольку Марк для чешской больницы Мотол является первым русским ребенком, который по этому диагнозу лечится, – они ни с первого и даже ни со второго раза не смогли корректно посчитать стоимость лечения. Сейчас выставили новый счет (он меньше, чем предыдущий) на 190 тысяч крон. От него около 20% мы уже собрали. Мы будем очень рады, если кто-то из русских сограждан, проживающих в Чехии, поучаствует в этом процессе. Мы уже на финишной прямой, она уже виднеется. Уже хочется Марка вернуть домой. Для этого необходимо пройти еще 2 блока химиотерапии. Хотим отметить, что собираем мы средства только на само лечение, с оплатой нашего проживания в Чехии нам помогают родственники.

- С октября, когда началось лечение, мальчик находится в Праге?

- Да, с 14 октября мы начали лечение. К слову, изначально предполагалось, что лечение будет проходить 11 месяцев, но нам его сократили до 9 месяцев. На сумме это не отразилось, даже наоборот – она увеличилась. На текущий момент полная стоимость лечения составляет 605 тысяч крон. Мы не в обиде на чешских врачей, мы прекрасно понимаем, что сказать окончательную стоимость сразу невозможно. Это болезнь, и у каждого она протекает крайне индивидуально. Мы довольны лечением, оно по качеству не уступает, но в разы дешевле, чем в той же Германии. Мы сравнивали с немецкими клиниками, вели диалог, и там аналогичное лечение нам предлагали за 100 тысяч евро.

- А помогали ли вам жители Чехии?

- Да, местные жители нас поддержали. Через платежную систему Paypal это было видно: было много переводов именно в чешских кронах. Мы выражаем благодарность тем, кто не остался равнодушным. Но были и нехорошие моменты: один друг нашей семьи отправил нам $5000 через MoneyGram, и их украли мошенники. К сожалению, часто бывает, что кто-то наживается на чужом горе.

- Какие дальнейшие планы у вашей семьи?

- Мы должны закончить к 30 июня. Потом, конечно, планируем вернуться домой – в Новороссийск. Марк, несмотря на все красоты и прелести Чехии, скучает по Родине. Марк также делает уроки, старается не упускать учебный процесс, очень хочет вернуться в школу. Дальше будем наблюдаться, будем поддерживать связь с чешскими врачами, в России будем делать контрольные исследования (например, МРТ). И будем думать о дальнейшей реабилитации. В данный момент, конечно, трудно говорить о дальнейших планах. Но они самые оптимистичные: вернуть Марка в нормальную жизнь – у него для этого есть все шансы.



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+420 608 39 75 74

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