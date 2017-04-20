Стали известны подробности о строительстве новой линии метро в Праге

Контрольный совет Пражского транспортного предприятия утвердил способ и сроки строительства новой линии метро, на которой будут ездить автоматические поезда без водителей.

Контрольный совет Пражского транспортного предприятия решил, что строительство новой линии метро D в Праге начнется с отрезка Панкрац – Олбрахтова (Pankrác – Olbrachtova). Затем будет построен оставшийся отрезок до станции Писнице (Písnice). Об этом ČTK сообщили представители города и Транспортного предприятия.

Строить метро именно со станции Панкрац решили потому, что на этом отрезке легче всего получить необходимые для строительства участки. Сами строительные работы планируют начать через 2 года. Метро D должно освободить перегруженную линию С и соединить центр с районами на юге города. Проектировщики оценивают расходы на всю линию приблизительно в 50 млрд крон.

Сроки начала строительства подтвердила мэр города Адриана Крначова. По ее словам, выбранный вариант стал лучшим возможным решением. Если все и дальше пойдет по плану, то стройка начнется в 2019 году. На первой фазе на отрезке будут тестировать и поезда без водителей.

На данный момент Транспортное предприятие начинает рассматривать геологические проблемы строительства. В следующем году проведут все необходимые исследования, а затем начнут пробивать туннель до остановки Олбрахтова.

В 2018 году планируют открыть и тендер на выбор строительной компании, которая займется новой линией метро. Согласно плану, после начала строительства отрезка от Панкрац до Писнице, начнутся работы на следующем этапе – пробивании туннеля от Писнице от центра города.

Уже долгое время город решал проблемы с выкупом участков для строительства метро. Только в этом году с владельцами земли удалось заключить договор, который позволит начать строительство новой линии.

Кроме отрезка от Панкрац до Писнице, метро D должно вести от Панкрац до площади Мира.

Источник: ČTK