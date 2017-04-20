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В Моравии выпал метр снега: Метеорологи не ждут потепления

В Моравии выпал метр снега: Метеорологи не ждут потепления

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В ближайшие дни и на следующей неделе в Чехию не вернется теплая весенняя погода.
Фото: HZS OLK, область Есеники
В Моравии выпал метр снега: Метеорологи не ждут потепления

Сегодня утром на большей части территории Чехии были заморозки. В Карловарском крае температура воздуха упала до -2 градусов, в Крконоше – до -9 градусов. Средняя температура воздуха в минувшую среду в Праге составила 2,3 градуса тепла. Это на 8 градусов меньше долговременной нормы. По словам метеорологов, такая температура соответствует, скорее, концу февраля, чем концу апреля.

Снег и ветер осложнили движение в Моравскосилезском крае. В связи с погодой пожарным пришлось сделать 135 выездов. Многие дороги были полностью перекрыты из-за снега и сугробов. На других дорогах движение осложнили завязшие грузовики и автомобили на летних шинах.

Фото: HZS OLK, область Есеники

В Брунтальском регионе, где снег шел всю среду и в четверг утром, слой снежного покрытия достиг целого метра. Сегодня апрельский снегопад, наконец, прекратился.

В ближайшее время холода не собираются уходить из страны. Весеннего солнца и тепла жители Чехии на этой неделе не дождутся. В выходные будет преобладать облачная и дождливая погода. Снег будет идти только в горных местностях. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В пятницу небо прояснится, поэтому погода утром станет еще холоднее. В Чехии столбик термометра упадет от -1 до -5 градусов, в Моравии и Силезии морозы достигнут и вовсе -9 градусов. Днем будет преобладать переменная облачность, а воздух прогреется до 9-13 градусов тепла.

В субботу Чехию снова ждет облачная погода с кратковременными дождями, которые на высоте больше 600 метров над уровнем моря будут переходить в снег. Минимальная температура утром составит от +4 до 0 градусов. Днем потеплеет до 7-11 градусов тепла, но ощущения будет портить довольно сильный ветер.

Аналогичная погода ожидается и в воскресенье. Утром температура воздуха составит от 2 до -2 градусов, днем – от 4 до 8 градусов.

Потепление, к сожалению, не прогнозируют и на следующей неделе. До следующего четверга  погода будет облачной и дождливой. В горах, возможно, будет опять идти снег. Максимальные температуры воздуха днем не превысят 8-12 градусов тепла.

Источник: Novinky.cz, Idnes.cz

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Темы
Чехия погода
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