Чешские полицейские заковали невинную пенсионерку в наручники

68-летняя чешская пенсионерка обратилась к правозащитникам с просьбой повлиять на полицейских, которые ни за что заковали ее в наручники и даже не извинились.

Защитница прав человека Анна Шабатова критикует чешских полицейских и требует от них принести извинения обиженной пенсионерке. Обращение с 68-летней женщиной, которое допустил патруль из двух человек, Шабатова назвала неприемлемым.

Инцидент произошел в августе прошлого года в Праге 4. Супружеская пара пенсионного возраста ехала на автомобиле по городу. На выезде с плошади Обходни их машина чуть не столкнулась с другим автомобилем, но столкновения удалось избежать. Поэтому пенсионеры продолжили езду. Однако «происшествие» заметили прохожие: они подумали, что авария произошла, а пенсионеры решили покинуть место ДТП. Прохожие вызвали полицию, чтобы она разобралась в инциденте.

Пенсионеров начал преследовать полицейский патруль из двух человек. Сотрудники полиции в пуленепробиваемых жилетах остановили автомобиль и потребовали, чтобы супруги предоставили им документы без объяснения причины. Когда женщина спросила у них, в чем дело, ей сказали, что она находится в автомобиле, который спровоцировал ДТП и уехал.

«Так как пострадавшая не знала ни о каком ДТП и не была его участником, то не стала показывать полицейским документы. Случился словесный конфликт, во время которого женщина вышла из машины и подошла к его задней части. Когда она захотела вернуться на место пассажира, полицейские расценили это как попытку убежать, скрутили ей руки за спиной и надели наручники», – рассказала правозащитница.

Полицейских не смягчило даже то, что супруг пенсионерки показал ее документы. Они посадили женщину в машину и повезли в участок, но по дороге служебная машина сломалась. Поэтому вместо нескольких минут пенсионерке пришлось просидеть в наручниках на сиденье автомобиля больше двух часов.

В участке женщина показала свои документы и была тут же отпущена на свободу. Хотя она сразу подала жалобу на полицейских, ее не стали рассматривать.

При этом правозащитница перечисляет многочисленные ошибки, которые допустили полицейские при задержании, и считает, что они должны обучиться правильному поведению и отправить женщине письменное извинение.

Источник: Tyden.cz