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Автобусы без водителей в Праге могут появиться уже в следующем году

Автобусы без водителей в Праге могут появиться уже в следующем году

Vladislava M 467 0
Прага 4 хочет стать одним из первых мест в мире, где начнут ездить автономные электробусы.
Автобусы без водителей в Праге могут появиться уже в следующем году

Прага готовится к серьезному инновационному проекту. Городская часть Прага 4 уже в следующем году может стать одним из первых мест в мире, где будут тестировать электробусы без водителей. Именно к этому стремится местный городской представитель Иво Ванек, который включил Прагу в европейский проект по развитию автономного транспорта.

На данный момент важно решить проблемы с законодательством. Министерство транспорта ЧР считает, что в течение года невозможно подготовить закон, который бы разрешил эксплуатацию автономного транспорта на общественных дорогах.

«В Европе существует международный проект CityMobile, который проходит уже 8 лет. За ним наблюдает еврокомиссар по науке и развитию. Праге удалось также зарегистрировать свое участие в этом проекте», – рассказал Ванек, который убежден в том, что восьмиместный электробус без водителя может начать ездить по Праге 4 в ближайшее время.

Министерство транспорта ЧР с учетом быстрого развития технологий признает необходимость приспособить к нему законодательство как можно быстрее. Поэтому учреждение открывает рабочую платформу для городов, исследовательских организаций и фирм, занимающихся развитием автономного транспорта.

«Наша цель – предоставить им возможность показать, как это будет выглядеть в будущем, включая вопросы законодательства. В результате будет составлен сборник стратегических рекомендаций для правительства, как поступать дальше», – прокомментировал пресс-секретарь министерства.

 

Источник: www.denik.cz

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Темы
электромобили транспорт автобусы Прага
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