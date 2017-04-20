В Чехии открылась крупнейшая лаборатория для изобретателей и мастеров

В Брно состоялось открытие мастерской FabLab с современным ЧПУ-оборудованием, на котором можно создавать прототипы и готовые продукты для себя или бизнеса. Прийти в мастерскую может любой желающий.

Фото: https://www.facebook.com/fablabbrno/photos

В Брно открылась крупнейшая в Чехии мастерская FabLab, в которой мастера-изобретатели могут воспользоваться, например, 3D-принтером, 3D-сканером, лазерной резкой или ЧПУ-фрезером. С их помощью можно создавать необходимые детали из дерева или пластмассы по индивидуальным проектам.

Fab lab (сокращение от англ. fabrication laboratory) представляют собой небольшие мастерские, в которых желающие могут создавать необходимые детали на устройствах с ЧПУ (числовым программным управлением). По всему миру работает более 1000 таких мастерских, одной из самых молодых среди них стала лаборатория в Брно – на базе местного бизнес-акселератора JIC.

Брненский FabLab площадью 182 км. м оборудован станком для резки лазером Speedy 300, 3D-принтерами Ultimaker 3 и Průša i3 MK2, 3D-сканером Sense, ЧПУ-фрезером, резным плоттером и термолизом, а также другими механическими и электрическими устройствами.

Попасть в FabLab могут не только участники стартапов бизнес-акселератора JIC, но любой, кто зарегистрируется и купит один из трех видов абонементов. Самый дешевый обойдется в 150 крон (на 2 месяца). Можно также прийти на день открытых дверей. При оплате 1000 крон посетитель сможет забронировать нужный ему станок на определенное время. В FabLab можно создавать прототипы продуктов для себя или для бизнеса.

Источник: zive.cz