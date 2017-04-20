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Google стал лучше переводить с чешского на английский и наоборот

Google стал лучше переводить с чешского на английский и наоборот

artyommm 255 0
Машинный перевод от Google стал использовать новую технологию, основанную на применении нейронных сетей.
Google стал лучше переводить с чешского на английский и наоборот

Усовершенствованный машинный перевод теперь доступен и для чешского языка. Переводчик Google начал использовать для переводов с английского на чешский и наоборот технологию, основанную на нейронных сетях. Машина теперь переводит не отдельные слова или короткие словосочетания, а сразу предложения целиком. Таким образом, машинный перевод должен приблизиться к обыкновенной речи.

Впервые Google начал использовать эту технологию осенью прошлого, когда началось тестирование переводов между английским и китайским языками. Постепенно добавлялись новые языки, и, наконец, очередь дошла и до чешского. Пользоваться переводчиком можно как с компьютера – в виде интернет-приложения, так и с телефонов и планшетов – в виде мобильного приложения.

Первые пробы показали, что машинный перевод действительно стал лучше, в особенности в отношении менее сложных текстов. При этом, если вставить в область для перевода художественный текст, ошибок остается все равно достаточно много.

Источник: lupa.cz

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Темы
интернет технологии Google чешский язык
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