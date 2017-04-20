На выходных главную чешскую магистраль D1 закроют

Дорожно-ремонтная служба запланировала демонтаж 3 мостов на участке между 21 и 90 километрами магистрали.

В ночь с субботы, 22 апреля, на воскресенье, 23 апреля, будет закрыта магистраль D1 на участке с 21 по 90 километр. Дорожно-ремонтные службы планируют провести демонтаж трех мостов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Речь идет о двух мостах между Остршедеком и Штерновом и одним – на отрезке Горжице – Коберовице. Об этом говорится в пресс-релизе Управления дорог и магистралей (ŘSD). Водители смогут объехать закрытую магистраль по альтернативной трассе.

Указанный участок дороги D1 будет полностью закрыт для движения с 19:00 в субботу до 09:00 в воскресенье. По направлению к Брно автомобили в это время смогут съехать с магистрали на 21 километре возле Мирошовице (Mirošovicе) и далее следовать по трассе I/3, магистрали D3 и трассам I/19 и I/34 по направлению к Гумпольцу (Humpolec). По такому же маршруту объехать закрытый участок магистрали смогут и те водители, которые будут выезжать из Брно.

Источник: lidovky.cz