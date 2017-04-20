Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -3 °C
На выходных главную чешскую магистраль D1 закроют

На выходных главную чешскую магистраль D1 закроют

artyommm 451 0
Дорожно-ремонтная служба запланировала демонтаж 3 мостов на участке между 21 и 90 километрами магистрали.
На выходных главную чешскую магистраль D1 закроют

В ночь с субботы, 22 апреля, на воскресенье, 23 апреля, будет закрыта магистраль D1 на участке с 21 по 90 километр. Дорожно-ремонтные службы планируют провести демонтаж трех мостов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Речь идет о двух мостах между Остршедеком и Штерновом и одним – на отрезке Горжице – Коберовице. Об этом говорится в пресс-релизе Управления дорог и магистралей (ŘSD). Водители смогут объехать закрытую магистраль по альтернативной трассе.

Указанный участок дороги D1 будет полностью закрыт для движения с 19:00 в субботу до 09:00 в воскресенье. По направлению к Брно автомобили в это время смогут съехать с магистрали на 21 километре возле Мирошовице (Mirošovicе) и далее следовать по трассе I/3, магистрали D3 и трассам I/19 и I/34 по направлению к Гумпольцу (Humpolec). По такому же маршруту объехать закрытый участок магистрали смогут и те водители, которые будут выезжать из Брно.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
дороги Брно Чехия
Читайте
по теме 
Где в Праге будут ремонтировать и перекрывать дороги в этом году
20.04.2017 11:04 Авто
Где в Праге будут ремонтировать и перекрывать дороги в этом году
248 0
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
30.03.2017 13:33 Общество
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
714 0
Чехия потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог
01.03.2017 15:28 Экономика
Чехия потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог
932 0
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
22.02.2017 10:48 Общество
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
1518 0
Последние новости:
20
апреля
Google стал лучше переводить с чешского на английский и наоборот
20.04.2017 16:32 Общество
Google стал лучше переводить с чешского на английский и наоборот
255 0
В Чехии открылась крупнейшая лаборатория для изобретателей и мастеров
20.04.2017 16:11 Общество
В Чехии открылась крупнейшая лаборатория для изобретателей и мастеров
325 0
Автобусы без водителей в Праге могут появиться уже в следующем году
20.04.2017 15:31 Общество
Автобусы без водителей в Праге могут появиться уже в следующем году
467 0
Чешские полицейские заковали невинную пенсионерку в наручники
20.04.2017 14:56 Общество
Чешские полицейские заковали невинную пенсионерку в наручники
663 0
В Моравии выпал метр снега: Метеорологи не ждут потепления
20.04.2017 14:26 Общество
В Моравии выпал метр снега: Метеорологи не ждут потепления
1152 0
Чешский Минфин составил прогноз роста ВВП и назвал предполагаемый курс кроны
20.04.2017 13:49 Экономика
Чешский Минфин составил прогноз роста ВВП и назвал предполагаемый курс кроны
704 0
Для лечения онкологического заболевания в Праге мальчику из России вновь нужна помощь
20.04.2017 10:47 Общество
Для лечения онкологического заболевания в Праге мальчику из России вновь нужна помощь
731 0
Стали известны подробности о строительстве новой линии метро в Праге
20.04.2017 10:23 Общество
Стали известны подробности о строительстве новой линии метро в Праге
947 0
Facebook, вместо ложного, блокировал официальный аккаунт посольства России в Словакии
20.04.2017 10:09 Политика
Facebook, вместо ложного, блокировал официальный аккаунт посольства России в Словакии
573 0
19
апреля
Чешская компания будет страховать строительство завода в Ивановской области
19.04.2017 15:22 Экономика
Чешская компания будет страховать строительство завода в Ивановской области
333 0


Мобильная версия