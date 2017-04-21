В Праге в машине застрелился полицейский

Известно, что сотрудник полиции выстрелил в себя в машине, припаркованной рядом с участком в Голешовице.

Полиция Праги расследует обстоятельства гибели полицейского, который умер в среду, 19 апреля, в машине, припаркованной рядом с участком в Голешовице. Вероятнее всего, речь идет о самоубийстве.

Как рассказал изданию Novinky.cz пресс-атташе полиции Ян Данек, сотрудники полиции выехали после полудня к мужчине, который умер от огнестрельного ранения на Аргентинской улице в Праге. Предполагается, что полицейский застрелился.

Источник сообщает, что машина была припаркована рядом с полицейским участком. На место происшествия прибыл врач и бригада скорой помощи, но ранение было серьезным, и медики оказались бессильны спасти мужчину. Полиция официально подтверждает трагическое происшествие. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют криминалисты.

Источник: novinky.cz