В Чехии предлагают новый вид отдыха – в домиках на деревьях в глухом лесу

В лесах под Брно построили уже 3 экодомика на деревьях, в которых люди могут комфортно провести ночь, если они готовы на время проживания отказаться от электричества.

Фото: https://www.facebook.com/LesyMB/

В лесах под Брно построили новый дом на дереве (tree house) - без электричества, зато с настоящими ночными звуками дикой природы. Это уже третий дом, возведенный по заказу городской организации «Леса города Брно». Строительство экологичного жилья в лесу обошлось почти в полмиллиона крон. Провести ночь в необычном доме, возведенном на высоте 3 м над землей, за плату может любой желающий.

В дом ведет несколько лестниц, для безопасности постояльцев предусмотрена калитка на входе. Чтобы зайти в дом, нужно пройти по подвесному мостику. По форме дом напоминает гнездо. Пресс-атташе «Лесов города Брно» пояснила, что название «Сойкино гнездо» для объекта было выбрано неслучайно: в данной местности проживает много представителей этой популяции.

«Сойкино гнездо» отличается от двух других подобных домов в лесу под Брно не только формой, но и наличием второго уровня. В нижней части находится гостиная, над ней, на верхнем уровне, располагается спальня. В гостиной, хоть и немного места, но помещаются два раскладных дивана, печь на биотопливе и мебель для хранения вещей. На втором ярусе стоит двуспальная кровать. В целом в доме будет комфортно семье из 4 человек.

Из гостиной есть выход на просторную террасу со столом и стульями. В качестве одной из опор для дерева служит настоящее дерево – Дугласова пихта. На улице оборудован сухой экологичный туалет, который засыпается деревянными щепками.

Концепция домов в лесах без электричества подразумевает, что здесь люди смогут лучше почувствовать природу и отдохнуть от электроприборов и шума цивилизации. Желающих провести время в таких лесных домиках очень много: два первых дома забронированы на все выходные и праздники в этом году.

Видеоролик о другом домике в лесу:



Источник: rozhlas.cz