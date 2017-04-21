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ČVUT признали лучшим техническим вузом в Чехии

ČVUT признали лучшим техническим вузом в Чехии

artyommm 522 0
По результатам исследования компании Quacquarelli Symonds (QS), Чешский технический университет вошел в число лучших в мире по 5 специальностям.
ČVUT признали лучшим техническим вузом в Чехии

Консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) актуализировала список специальностей в вузах со всего мира за 2017 год. В рамках этого рейтинга Чешский технический университет (ČVUT v Praze) признан самым лучшим по некоторым специальностям. В исследование были включены 4 438 университетов. Пражский ЧТУ вошел в число лучших по 7 специальностям из 46, а также отличился в двух тематических областях.

Рейтинг компании QS составляют уже 7 год подряд с учетом 4 критериев: репутация в академической среде, репутация учреждений образования как работодателей, объем цитирования вуза на одну статью и индекс Хирша, используемый для оценки научной продуктивности. Данные по первым двум критериям собираются с помощью опроса академических сотрудников и работодателей. Для анализа по двум последним критериям используют информацию из базы данных Scopus компании Elsevier.

В 2017 году ЧТУ попал в 50-ки:
- между 51 и 100 местами со специальностью Civil and Structural Engineering, 
- между 101 и 150 местами со специальностью Architecture, 
- между 150 и 200 местами со специальностями Electrical and Electronic Engineering, Physics and Astronomy и Mechanical Engineering, 
- между 201 и 250 местами – со специальностью Computer Science and Information Systems, 
- между 251 и 300 местами по специальности Mathematics. 

В тематической области Engineering and Technology ЧТУ занял 201 место, в области Natural Sciences – 220 место.

Ранее компания Quacquarelli Symonds представила результаты рейтинга городов мира, где созданы лучшие условия для студентов. В списке на высоких строчках оказались Прага и Брно.

Источник: cvut.cz

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ЧВУТ университеты рейтинг наука студенты
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