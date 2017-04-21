Мобильные операторы покроют сигналом все тоннели метро Праги, договор подписан

В этом году звонить и пользоваться мобильным интернетом пассажиры пражского метро смогут и в поездах, проезжая тоннели на участке линии С.

Уже несколько лет в Праге велись переговоры о покрытии метро мобильным сигналом, благодаря чему пассажиры могли бы пользоваться мобильным интернетом и звонить во время движения в поезде. Наконец Ассоциация операторов мобильных сетей опубликовала информацию о том, что договор с Транспортным предприятием заключен.

Согласно договору, сигнал появится в первую очередь на самом популярном участке метро на линии С от станции Muzeum до Roztyly. Работы по установке оборудования будут проведены уже в этом году. Затем мобильная сеть расширится на все остальные тоннели пражского метро.

Отвечать за обеспечение сигналом будут специальные излучающие кабели. В настоящее время в тоннелях пражского метро мобильный сигнал, включая LTE, доступен только на части участка ветки A – между станциями Dejvická и Nemocnice Motol.

Источник: lupa.cz