Где в Праге собирается больше всего иногородних и местных жителей

Мобильные операторы предоставили информацию о перемещении сотовых телефонов по Праге.

Почти 140 тысяч человек каждый день приезжает в Прагу на работу. В основном иногородние едут в центр города и офисные комплексы. Кроме них ежедневно в столицу Чехии прибывает еще полмиллиона посетителей. Такая информация была получена на основании анализа данных о перемещении мобильных телефонов.

Больше всего людей в течение дня концентрируется рядом с административными зданиям и магазинами. После полудня больше всего людей в Праге собирается в районе Андела, в центре (на ул. Водичкова и Петрской площади), а также на Брумловке недалеко от улицы Будеевицка. По последнему адресу находится ряд крупных корпораций, среди которых, например, Microsoft и ČEZ. Для сравнения: в указанных местах в час-пик концентрируется около 600 человек на 1 гектар, в то время как средним для Праги считается плотность 25 жителей на 1 гектар (Вацлавская площадь занимает около 4 га).

В ночное время больше всего людей находится в районе Вршовице – 430 человек на гектар. Если вам интересно, сколько людей и в какое время суток в среднем пребывает в вашем районе, посмотрите на интерактивную карту.

Что касается туристов, то больше всего их собирается в окрестностях улицы Водичкова (более 40 тысяч), в других местах центра столицы, а также в аэропорту Вацлава Гавела (около 30 тысяч). По Праге люди перемещаются преимущественно из крупных микрорайонов в Праге 10 и 11 в Прагу 4 (около 14 тысяч человек), из Праги 6 в Прагу 1 (около 6 тысяч человек), а также из Праги 4 в центр (около 6 тысяч человек).

В тройку мест, где в наибольшем количестве собираются чешские и иностранные туристы, а также сотрудники в командировках, вошли центр Праги, аэропорт и больница Мотол. Кроме них также сильным «магнитом» для них считается Смиховский вокзал, территории вузов (Альбертов и Дейвице) и др. В центре Праги в час-пик туристы составляют 60% от общего количества присутствующих людей. Данная информация предоставлена Институтом планирования и развития Праги.

Внимания заслуживают также микрорайоны и населенные пункты в окрестностях Праги. Например, в Кбелах и Летнянах наблюдается ежедневное перемещение 71% всех жителей. Меньше всего перемещаются жители районов Подоли и Выпих. Если рассматривать другие населенные пункты, то больше всего людей в Прагу едет из Гостивице (около 1 300 человек – в Прагу 6).



И даже если человек не звонит и не отправляет СМС, телефон все равно постоянно соединен со спутником в сети мобильного оператора. По данным о силе сигнала и использованной антенны можно определить, где находился телефон и как долго человек провел времени в том или ином месте.

Мобильные операторы обязаны хранить эту информацию в течение полугода. Доступ к ней могут получить только службы безопасности, полиция или разведка. Если исключить персональные данные и сделать информацию анонимной, то ее можно предоставлять маркетинговым компания и транспортным аналитикам.

Источник: irozhlas.cz