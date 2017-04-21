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Какие чешские магазины получили самые большие штрафы за обман покупателей на акциях

Какие чешские магазины получили самые большие штрафы за обман покупателей на акциях

Vladislava M 941 0
Чешская торговая инспекция представила результаты проверок магазинов за прошлый год: за нарушение правил торговли продавцов оштрафовали на 16,5 млн крон.
Какие чешские магазины получили самые большие штрафы за обман покупателей на акциях

Чешская торговая инспекция в прошлом году оштрафовала за период распродаж и акций многие магазины на сумму 16,5 млн крон. Это на 3 млн больше, чем в 2015 году. Самый высокий штраф получила сеть магазинов Penny Market. Всего нарушения предписаний инспекция зарегистрировала при 43% проверок. Об этом сообщили в сегодняшнем пресс-релизе.

«Инспекторы все чаще встречаются с тем, что продавцы не информируют потребителей о точной стоимости продаваемых товаров или предоставляемых услуг после скидки», – рассказал пресс-секретарь инспекции Йиржи Фреглих.

Сеть Penny Market получила 41 штраф в размере 5,2 млн крон. Магазины несколько раз нарушили закон о защите прав потребителя, который обязывает продавцов считать товар по цене, указанной в момент акционного предложения.

«Покупатель мог купить по акции в этом магазине стиральный порошок, при этом разница между заявленной и реальной ценой составляла 67 крон! В другом случае подарочный набор напитков выставляли за 199 крон, а продавали его за 249 крон», – добавил Фреглих.

Всего за прошлый год за обман покупателей был наложен 1801 штраф на сумму 16,5 млн крон. Это на 392 штрафа и почти 3,2 млн крон больше, чем в 2015 году. Всего инспекция провела 5355 проверок.

Источник: ihned.cz

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продукты магазины Чехия
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