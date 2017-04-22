Сочинение пятиклассника о чешской политике взорвало интернет

Учительница пятого класса поделилась фотографией школьного сочинения о борьбе Земана и Бабиша, которое, как она написала, «сделало ее день».

В социальных сетях в Чехии появился новый хит. Им стала вымышленная история ученика 5 класса базовой школы, который в рамках уроков по стилистике описал битву чешского президента Милоша Земана и министра финансов Андрея Бабиша.

Повествование начинается с того момента, когда Бабиш столкнул главу государства во Влтаву и со словами Sorry jako покинул место событий, сбежав в Čapí hnízdo. Земана впоследствии должна была выловить из воды армия, в качестве приманки она использовала алкоголь.

Сочинение состоит всего из 7 предложений. Его написал ученик базовой школы в Праге в качестве потенциального диктанта для других учеников на свободную тему. Сочинение под названием «Плавание Милоша» настолько удивило учительницу, что она решила поделиться им в Фейсбуке.

«Бабиш толкнул господина президента во Влтаву, из-за чего был большой шум. Он сказал только: Sorry jako. Рабочие хотели выловить господина президента, но у подъемного крана было недостаточно сил. Людям пришлось позвать армию, чтобы она помогла на кораблях. Они должны были приманить его алкоголем. Милош только сказал: Bablbam. Бабиш быстро уехал в "Гнездо аиста"».

И хотя ученик допустил в сочинении 3 ошибки, учительница высоко оценила содержание текста. Мальчик продемонстрировал превосходную осведомленность в политических событиях в Чехии.

В тексте есть упоминание о ферме Čapí hnízdo, из-за которой в прошлом у министра Бабиша были проблемы, так как было непонятно, кому именно она принадлежит. Школьник также использовал выражение Бабиша Sorry jako, которое тот использовал в ответе журналистам, желавшим узнать правду о покупке облигаций холдинга Agrofert. Также мальчик вспомнил о курьезах, связанных с президентом Земаном и алкоголем, а также с бессмысленным выражением Bablbam, когда президент не смог правильно назвать жевательную резинку по-английски bubble gum.

Учительница Тереза Цахова опубликовала фотографию сочинения у себя на странице в Фейсбуке, за 1 день ею поделилось более 1 600 человек. На данный момент репост сделали 2,5 тысячи человек.

Источник: http://echo24.cz