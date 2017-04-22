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Американский конвой снова проедет через Чехию этим летом

Американский конвой снова проедет через Чехию этим летом

artyommm 283 0
О том, что в июне и июле через Чехию и Словакию проследуют американские военные из Германии, сообщило словацкое министерство обороны.
Американский конвой снова проедет через Чехию этим летом

В июне и июле через страны Центральной Европы проедет большой конвой американской армии. Он будет следовать из Германии через Чехию и Словакию на общие учения союзников в Венгрии, Румынии и Болгарии. Об этом журналистам сообщил министр обороны Словакии Петер Гайдош. 

Американские военные примут участие в одном из крупнейших учений НАТО в этом году под названием Saber Guardian 2017, которое запланировано на территории Венгрии, Румынии и Болгарии. В мероприятии будут участвовать 25 тысяч человек. Возвращаться с учений военные будут в августе.

Вместе с военными в конвое будет двигаться и техника, включая танки. Колонну разделят на несколько частей. Словакия уже пообещала американским военным логистическую поддержку в виде заправки горючим или жилье – при необходимости.

Министерство обороны Чехии также подтвердило информацию о том, что летом через страну проедет конвой. По словам министра, сейчас обсуждаются детали, позже общественность официально проинформируют.

Источник: http://echo24.cz

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Темы
армия НАТО Чехия Словакия
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