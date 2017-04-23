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Автомобиль ОБСЕ с чехом за рулем наехал на мину недалеко от Луганска

Автомобиль ОБСЕ с чехом за рулем наехал на мину недалеко от Луганска

artyommm 658 0
Недалеко от Луганска произошел взрыв автомобиля наблюдательной миссии ОБСЕ, за рулем которого находился гражданин Чехии. Один наблюдатель скончался.
Автомобиль ОБСЕ с чехом за рулем наехал на мину недалеко от Луганска

Бронированный автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ в воскресенье, 23 апреля, наехал на противотанковую мину в Луганской области. Взрыв, по информации ОБСЕ, стал причиной гибели американского члена миссии. Еще двое наблюдателей были ранены, в их числе и гражданин Чехии. Раненых доставили в больницу в Луганске.

Пресс-атташе министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова подтвердила информацию, что в машине находился и гражданин Чехии. Она также добавила, что чешский наблюдатель не получил серьезных ранений. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ наблюдает на Донбассе за соблюдением мира в рамках минских договоренностей.

Членами миссии являются невооруженные гражданские лица, представители стран-участниц ОБСЕ. Всего на территории Луганской и Донецкой областей находится 600-800 представителей более чем 40 государств ОБСЕ, включая Чехию.

Как сообщает агентство «ЛуганскИнформЦентр», взрыв произошел на трассе между городом Славяносербск и поселком Сокильники. Машина наехала на мину рядом с поселком Пришиб неподалеку от Луганска, в результате чего произошел взрыв. Второй автомобиль, который следовал позади, не пострадал.

Всего в автомобилях находились 6 человек. Один из них, американский медик, погиб. По информации представителей ЛНР, автомобиль с членами миссии отклонился от установленного маршрута, что запрещено мандатом. Ответственность за происшествие возлагают на украинские вооруженные силы, которые могли преследовать цель совершить провокацию.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, страна которого на данный момент является председателем организации, потрясен случившимся. Он призвал к внимательному расследованию события и выразил надежду, что виновные будут наказаны.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Украина События на Украине ОБСЕ взрыв Чехия
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