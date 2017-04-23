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Видео: 25-летний иностранец избил пожилого мужчину на остановке в Праге

Видео: 25-летний иностранец избил пожилого мужчину на остановке в Праге

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Полиция просит женщину в белой куртке, которая была свидетельницей происшествия, позвонить на линию 158.
Видео: 25-летний иностранец избил пожилого мужчину на остановке в Праге

Полиция Праги расследует дело о жестоком нападении на пенсионера, которого прямо на автобусной остановке на глазах у людей избил иностранец. Сначала никто не заступился за пожилого человека, но потом на помощь пострадавшему пришли пассажир и водитель прибывшего автобуса.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля, на улице Высочанска, на автобусной остановке Prosek. 70-летний мужчина, ожидая автобуса, положил свой пакет на землю. Рядом появился неизвестный, который неожиданно взял чужой пакет. Пожилой человек попытался объяснить, что пакет его; завязался конфликт. Все, что происходило дальше, сняли камеры видеонаблюдения.


Неизвестный сначала несколько раз ударил мужчину, и тот упал не землю. Большинство ударов пришлось в голову. Когда автобус приехал на остановку, иностранец снова ударил 70-летнего мужчину и пошел с его пакетом в салон. Оттуда его вывели пассажир и водитель. Нападавшего задержали и ждали прибытия полиции. 

Люди, которые находились в момент нападения на пожилого мужчину на остановке, в конфликт не вмешивались, но полицию вызвали. Женщину, которая появлялась на видео в белой куртке, просят позвонить по номеру 158. Криминалисты хотят ее опросить, – сообщили в пресс-службе пражской полиции.

Задержанному мужчине около 25 лет, говорит он по-украински. Полиция уже завела уголовное дело по причине кражи, вымогательства и причинения вреда здоровью. Обвиняемому грозит 3 года тюрьмы. Не исключено, что дело будет переквалифицировано, и наказание станет более строгим.

Источник: http://echo24.cz

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Темы
Прага полиция украинцы преступность
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