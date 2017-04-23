Прогноз погоды в Чехии на месяц: когда потеплеет?

Метеорологи рассказали о погоде, которая ожидается в Чехии в ближайшие 4 недели.

Прохладная погода с дождем сохранится в Чехии и на следующей неделе. В начале мая станет теплее, дождей будет меньше, – рассказали в Чешском гидрометцентре. Средняя температура воздуха днем на предстоящей неделе будет колебаться в пределах 11 градусов Цельсия. Ночью будет около 2 градусов. Потом ожидается потепление, и средняя температура существенно повысится. Особенно тепло будет в период с 8 по 14 мая.

Кроме прохладной погоды на следующей неделе метеорологи прогнозируют обильные дожди, но в пределах нормы. Средняя температура с 24 апреля по 21 мая составит 12,6 градуса Цельсия. Теплее всего в этот период года было в 2000 году, когда средняя температура достигла 16,5 градуса Цельсия. Самую низкую температуру метеорологи зарегистрировали в 1980 году: 7,8 градуса Цельсия.

Прогноз на месяц дает представление об общем характере погоды и не учитывает возможные отклонения. Метеорологи предупреждают, что точность прогнозирования температуры составляет около 75%, осадков – 65%.

Источник: tyden.cz