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Видео: Иностранец с фальшивым паспортом предложил полиции взятку за «маленькую помощь»

Видео: Иностранец с фальшивым паспортом предложил полиции взятку за «маленькую помощь»

artyommm 420 0
Полиция задержала иностранца, который предъявил сразу три паспорта при проверке: один румынский и два украинских.
Видео: Иностранец с фальшивым паспортом предложил полиции взятку за «маленькую помощь»

Во время проверок на дороге полиция задержала иностранца в Праге 7. Мужчина сначала предъявил поддельный паспорт, позже выяснилось, что всего у него 3 документа, удостоверяющих личность. Кроме того иностранец попытался подкупить полицейских, теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Решения суда он ждет под арестом.

В начале апреля полиция остановила для проверки автомобиль на Ортеновой площади. В салоне находились 4 мужчин, трое из них предъявили украинские паспорта, четвертый – румынский. Но его документ показался полицейским фальшивым, поэтому его решили проверить по базе данных и в полиции по делам иностранцев. Подозрения полицейских подтвердились.

Тогда мужчина решил предложить взятку в размере 6 тысяч крон. Полиция задержала иностранца по подозрению в таких преступлениях, как подделка и изменение документов и подкуп. Мужчине были предъявлены соответствующие обвинения. 

При этом до сих пор непонятно, кем на самом деле является обвиняемый иностранец. Он предъявил полицейским сразу три паспорта: один – 38-летнего румына, два других – 44-летнего и 45-летнего украинцев. Криминалисты уже исключили версию, что иностранец может быть гражданином Румынии. 

Источник: idnes.cz

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Темы
иностранцы полиция Прага коррупция подделки
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