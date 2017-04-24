На дереве в пражском парке повесился мужчина

В понедельник днем прохожие обнаружили повешенного мужчину в пражском районе Дейвице. Расследовать инцидент и собирать подробности начали криминалисты.
Тревожное сообщение поступило на горячую линию в 12 часов дня с Лотышской улицы. Очевидцы сообщили полиции, что мужчина совершил самоубийство, повесившись на дереве в парке недалеко от детской площадки.
«На месте полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Поэтому дело передали криминалистам, которые определяют личность погибшего и обстоятельства произошедшего», – сообщила пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.
Источник: Novinky.cz