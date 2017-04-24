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На дереве в пражском парке повесился мужчина

На дереве в пражском парке повесился мужчина

Vladislava M 1009 0
Сегодня днем в парке в районе Дейвице прохожие увидели мужчину, который повесился на дереве.
На дереве в пражском парке повесился мужчина

В понедельник днем прохожие обнаружили повешенного мужчину в пражском районе Дейвице. Расследовать инцидент и собирать подробности начали криминалисты.

Тревожное сообщение поступило на горячую линию в 12 часов дня с Лотышской улицы. Очевидцы сообщили полиции, что мужчина совершил самоубийство, повесившись на дереве в парке недалеко от детской площадки.

«На месте полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Поэтому дело передали криминалистам, которые определяют личность погибшего и обстоятельства произошедшего», – сообщила пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.

Источник: Novinky.cz

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Темы
самоубийство парки Прага
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