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В Праге пьяный молодой человек упал с 9 этажа и пытался самостоятельно вернуться домой

В Праге пьяный молодой человек упал с 9 этажа и пытался самостоятельно вернуться домой

artyommm 780 0
Полиция будет заниматься расследованием инцидента. Молодого человека доставили в больницу.
В Праге пьяный молодой человек упал с 9 этажа и пытался самостоятельно вернуться домой

Полицейские прибыли на помощь пьяному молодому человеку, который лежал возле лестницы университетского общежития. Мужчина с серьезными травами ног сказал сотрудникам охраны правопорядка, что выпал из окна 9 этажа. Что случилось на самом деле, полиция сейчас выясняет.

В субботу утром полиция Праги 3 приняла сообщение о том, что возле лестницы общежития лежит пьяный молодой человек. Патруль на месте обнаружил, что мужчина находится в сознании и просит о помощи. Молодой человек с ранами на лице просил полицейских, чтобы они помогли ему встать, и он смог уйти. С учетом состояния пострадавшего полиция вызвала скорую помощь.

Перед этим патрульные осмотрели молодого человека и обнаружили у него серьезный перелом ноги. Пострадавшему была оказана первая помощь до приезда медиков. Мужчина позже признался врачам и полиции, что он выпал из окна 9 этажа в общежитии. На место вызвали Полицию ЧР, которая будет заниматься расследованием инцидента. Потерпевшего 26-летнего молодого человека доставили в одну из больниц Праги.

Источник: tydenikpolicie.cz

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