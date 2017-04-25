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На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел

На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел

artyommm 1234 0
Инцидент произошел утром, около 10:00. В полиции говорят, что, вероятнее всего, произошел несчастный случай.
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел

Самопроизвольный выстрел произошел сегодня, 25 апреля, в центре Праги, в результате чего был ранен один мужчина. Подробности инцидента сейчас выясняет полиция. По доступной информации, речь идет о несчастном случае. 

Скорая помощь прибыла на улицу Целетна около 10:00. Как сообщает пресс-атташе пражской полиции, произошел самопроизвольный выстрел. «Все говорит о том, что речь идет о несчастном случае, так как у раненого человека при себе было оружие, а в момент выстрела он с ним ничего не делал», – сообщают в полиции.

Источник: idnes.cz

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полиция оружие Прага
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