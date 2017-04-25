На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел

Самопроизвольный выстрел произошел сегодня, 25 апреля, в центре Праги, в результате чего был ранен один мужчина. Подробности инцидента сейчас выясняет полиция. По доступной информации, речь идет о несчастном случае.
Скорая помощь прибыла на улицу Целетна около 10:00. Как сообщает пресс-атташе пражской полиции, произошел самопроизвольный выстрел. «Все говорит о том, что речь идет о несчастном случае, так как у раненого человека при себе было оружие, а в момент выстрела он с ним ничего не делал», – сообщают в полиции.
Источник: idnes.cz