На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел

Инцидент произошел утром, около 10:00. В полиции говорят, что, вероятнее всего, произошел несчастный случай.

Самопроизвольный выстрел произошел сегодня, 25 апреля, в центре Праги, в результате чего был ранен один мужчина. Подробности инцидента сейчас выясняет полиция. По доступной информации, речь идет о несчастном случае.

Скорая помощь прибыла на улицу Целетна около 10:00. Как сообщает пресс-атташе пражской полиции, произошел самопроизвольный выстрел. «Все говорит о том, что речь идет о несчастном случае, так как у раненого человека при себе было оружие, а в момент выстрела он с ним ничего не делал», – сообщают в полиции.

Источник: idnes.cz