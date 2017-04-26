В пражском аэропорту будут выборочно проверять чемоданы на взрывчатые вещества

Со следующего месяца в аэропорту Праги выборочно будут вскрывать и проверять любые чемоданы на наличие взрывчатых веществ. Чтобы багаж не повредили, нужно использовать замок TSA.

У пассажиров пражского аэропорта с мая начнут чаще проверять чемоданы. Если до сих пор багаж контролировали только при подозрении на перевозку запрещенных предметов, то теперь проверять будут любые сумки выборочно. Эту меру введут в целях поиска взрывчатых веществ.

Новая система контроля, которая начнет действовать в аэропорту Праги с мая, будет работать по образцу других аэропортов мира, где проверяют багаж на следы взрывчатых элементов. Какая вероятность, что откроют именно ваш чемодан, пока неясно. Речь идет о выборочном контроле, поэтому подробные данные о количестве проверяемого багажа аэропорт не сообщает.

Проблемы могут быть у тех пассажиров, чемоданы которых сложно открыть. Чтобы облегчить задачу таможенников и не осложнять себе жизнь, лучше использовать специальный замок TSA. Это кодовый замок с функцией таможенного досмотра. Специалисты могут его открыть без взлома. Если такого замка на чемодане не будет, его могут взломать.

«Когда чемодан без специального замка будут открывать для проверки, его замок могут повредить . Вероятно, потом его будет сложно закрыть. В таком случае чемодан, кроме защитной пленки, будет затягиваться специальными ремнями с логотипом Letiště Praha», – сообщил аэропорт в инструкциях, которые были отправлены продавцам авиабилетов и турагентствам.

По словам пресс-секретаря аэропорта Марики Яноушковой, предварительные исследования показали, что без замка TSA перевозят только 5% чемоданов.

Проверкой сумок будут заниматься специалисты. Они уже обсудили с производителями чемоданов и замков, как открыть их без повреждений. Сама проверка будет проходить так: сотрудники будут открывать чемоданы, собирать мазок для контрольного образца с содержимого чемодана и проверять его на возможное загрязнение взрывчатыми веществами в ходе анализа.

Весь процесс будет проходить в специализированном помещении при постоянной съемке видеокамерами. При каждой проверке будут вести подробный отчет. На проверку будет уходить около 10 минут, и проходить она будет без присутствия пассажира.

Если чемодан пассажира открыли и проверили, на него наклеят ленту с обозначением. Внутрь чемодана положат сообщение с более подробной информацией, включая инструкцию о дальнейших действиях.

Подобные проверки – не новинка в мире. В аэропортах развитых стран их проводят уже десятки лет.

«Чтобы мы могли сравняться с самыми безопасными аэропортами Европы, нужно постоянно улучшать безопасность и реагировать на актуальную ситуацию. В аэропорту Вацлава Гавела постоянно растет число пассажиров, и на это нужно реагировать введением более эффективных мер безопасности», – объяснил Шпачек.

Никаких неприятностей дополнительные проверки пассажирам не принесут.

Видео: путь чемодана в аэропорту Праги

Источник: idnes.cz