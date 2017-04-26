За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн

Одна из самых популярных достопримечательностей Праги, Староместская ратуша, проходит генеральный ремонт. Больше чем на год ратуша вместе с астрономическими часами – Орлоем – исчезнет за строительными лесами на время реставрации. Следить в прямой трансляции за ремонтом от начала до конца предлагает портал iDNES.cz
Реконструкция башни началась в середине апреля и продлится до июня 2018 года. Все это время за течением работ будет следить специальная камера, расположенная на доме U Minuty, который входит в комплекс ратуши.
«При нормальных условиях трансляцию можно будет смотреть на компьютере. Прямо в камере у нас установлено приложение для транслирования», – сообщил Томаш Билек из компании NetRex, которая обеспечивает трансляцию.
По его словам, смотреть прямой эфир можно будет и ночью. Камера отличается высокой светочувствительностью, к тому же местность вокруг ратуши хорошо освещается в темное время суток.
На первом этапе вокруг башни поставили ограждения. С мая по ноябрь на ратуше постепенно вырастут леса. На этой фазе будет проходить ремонт крыши и смотровой площадки, которую в это время закроют от туристов.
Реставрация запланирована так, чтобы для туристов всегда была закрыта только часть башни. С декабря до апреля 2018 года в ратуше закроют часовню.
Орлой будет работать до января 2018 года. Затем его на несколько месяцев закроют. Реставраторы придадут часам более аутентичный вид и на время работ снимут календарную доску. Общая стоимость ремонта составит 48 млн крон.
Пражская мэрия рассматривает возможность на время ремонта заменить часы их проекцией.
Источник: idnes.cz