За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн

До июня 2018 года Староместскую ратушу в центре Праги будут ремонтировать. В комплексе установили специальную камеру для прямой трансляции, чтобы за работами мог наблюдать каждый желающий.

Одна из самых популярных достопримечательностей Праги, Староместская ратуша, проходит генеральный ремонт. Больше чем на год ратуша вместе с астрономическими часами – Орлоем – исчезнет за строительными лесами на время реставрации. Следить в прямой трансляции за ремонтом от начала до конца предлагает портал iDNES.cz

Реконструкция башни началась в середине апреля и продлится до июня 2018 года. Все это время за течением работ будет следить специальная камера, расположенная на доме U Minuty, который входит в комплекс ратуши.

«При нормальных условиях трансляцию можно будет смотреть на компьютере. Прямо в камере у нас установлено приложение для транслирования», – сообщил Томаш Билек из компании NetRex, которая обеспечивает трансляцию.

По его словам, смотреть прямой эфир можно будет и ночью. Камера отличается высокой светочувствительностью, к тому же местность вокруг ратуши хорошо освещается в темное время суток.

На первом этапе вокруг башни поставили ограждения. С мая по ноябрь на ратуше постепенно вырастут леса. На этой фазе будет проходить ремонт крыши и смотровой площадки, которую в это время закроют от туристов.

Реставрация запланирована так, чтобы для туристов всегда была закрыта только часть башни. С декабря до апреля 2018 года в ратуше закроют часовню.

Орлой будет работать до января 2018 года. Затем его на несколько месяцев закроют. Реставраторы придадут часам более аутентичный вид и на время работ снимут календарную доску. Общая стоимость ремонта составит 48 млн крон.

Пражская мэрия рассматривает возможность на время ремонта заменить часы их проекцией.

Источник: idnes.cz