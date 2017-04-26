В чешских городах нашествие клопов, пьющих кровь человека

Паразитирующие насекомые перекинулись из общежитий и гетто на жилые дома в благополучных районах. От нашествия клопов в Чехии страдают жители Моста, Брно, Либерца и Пльзеня.

В нескольких городах Чехии началось нашествие клопов. Насекомое появляется далеко не только в общежитиях и гетто: на него все чаще жалуются жители благополучных районов. Больше всего от клопов страдают жители Моста: там паразиты оккупировали больше половины всех домов. На данный момент клопы активнее всего распространяются в Либерецком и Пльзенском крае, а также в Брно.

«По нашим оценкам, клопы оккупировали 60% домов по всему городу», – рассказал пресс-секретарь Жилищно-строительного кооператива «Крушногор» в Мосте Петр Прокеш. На клопов жалуются и многие жители и гости города, которые снимают квартиры в аренду.

Клопы – это паразиты, которые в ночное время пьют кровь человека. Человеческая кровь – их основная пища. Чаще всего клопы прячутся в щелях кровати, мягкой мебели, за плинтусом и в любых трещинах и выходят ночью. Обычно люди приносят их в дом в чемоданах, на одежде или в обуви.

В Либерецком крае, Пльзене и Брно к врачам обращается все больше людей с укусами клопов. После укусов на коже возникают отеки и красные пятна. О проблемах с клопами заявляют и другие европейские государства.

Избавиться от клопов очень сложно самостоятельно: для этого требуются специальные токсические средства и профессиональные знания. По словам сотрудницы Государственного комитета здравоохранения Зденьки Галковой, люди пытаются вывести клопов с помощью средств из аптеки или даже дымовыми приборами, но все это абсолютно бесполезно. Поэтому в случае появления клопов в доме нужно обращаться только в специальные организации.

Источник: idnes.cz