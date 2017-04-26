Чешские депутаты поддержали сокращение образования для медсестер

Законопроект отменяет обязательную трехлетнюю программу бакалавриата для медсестер и заменяет ее на год обучения в специальной высшей школе.

Сегодня чешские депутаты поддержали законопроект о сокращении обязательной образовательной программы для медсестер. Законопроект предполагает, что для работы медсестрой в Чехии будет требоваться только окончание средней медицинской школы и год высшей профессиональной школы. Теперь документ отправят на рассмотрение в сенат, а затем на подпись президенту.

Изменения в области образования медсестер могут вступить в силу уже с сентября. Они будут касаться и тех, кто только начнет учиться, и тех, кто уже учится. Модель под названием 4+1 должна будет заменить действующую систему, при которой будущая медсестра должна после средней школы еще три года учиться в университете на программе для бакалавров.

Законопроект должен стабилизировать и повысить качество квалифицированного образования медсестер. По словам министра Мирослава Людвика, благодаря этому в Чехии станет больше всеобщих и детских медсестер, которых сейчас критически не хватает.

За законопроект проголосовало 140 из 157 присутствующих депутатов. Против проголосовал один человек.

Источник: ČTK