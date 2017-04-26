Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 5 °C
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек

На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек

Vladislava M 744 0
Движение поездов на станции метро И.П. Павлова на линии С было остановлено в обоих направлениях в течение двух часов.
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек

Движение поездов на станции метро И.П.Павлова линии С остановили в обоих направлениях после падения человека. Перевозку пассажиров осуществляют запасные автобусы.

Пострадавшего подняли с путей и передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили пражские пожарные.

Делом занялись пожарные пражского транспортного предприятия и Полиция ЧР. Когда работу метро восстановят, пока не ообщают. Информации о состоянии здоровья пострадавшего тоже все еще нет.

 

Обновление на 16:18

По информации Prazsky.denik.cz, на пути упала молодая женщина. Она получила серьезные травмы головы, и ее жизнь была в опасности. Центральная часть линии метро С была остановлена с 12:44 до 14:38. В течение этого времени ходил наземный запасной транспорт.

От подобных случаев в метро пассажиров могут защитить стены на платформе. Но на современных линиях пражского метро такие ограждения устанавливать не собираются. Защитные стены на платформе планируют установить на новой линии метро D, план строительства которой уже утвержден.

Источник: Lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
метро транспорт Прага
Читайте
по теме 
Мобильные операторы покроют сигналом все тоннели метро Праги, договор подписан
21.04.2017 12:00 Общество
Мобильные операторы покроют сигналом все тоннели метро Праги, договор подписан
935 0
Стали известны подробности о строительстве новой линии метро в Праге
20.04.2017 10:23 Общество
Стали известны подробности о строительстве новой линии метро в Праге
1433 0
Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро
14.04.2017 09:54 Общество
Из-за подозрения о бомбе в Праге закрыли метро
1492 0
Участок пражского метро закроют на выходные
10.04.2017 15:04 Общество
Участок пражского метро закроют на выходные
994 0
Последние новости:
26
апреля
Пражане впервые выйдут на абсурдную демонстрацию «Монстрация»
26.04.2017 17:02 Общество
Пражане впервые выйдут на абсурдную демонстрацию «Монстрация»
345 0
Apple анонсирует образовательные лекции в своих магазинах по всему миру
26.04.2017 15:41 Общество
Apple анонсирует образовательные лекции в своих магазинах по всему миру
181 0
Чешские депутаты поддержали сокращение образования для медсестер
26.04.2017 13:30 Общество
Чешские депутаты поддержали сокращение образования для медсестер
376 0
В чешских городах нашествие клопов, пьющих кровь человека
26.04.2017 12:54 Общество
В чешских городах нашествие клопов, пьющих кровь человека
1454 1
За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн
26.04.2017 11:23 Общество
За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн
335 0
В пражском аэропорту будут выборочно проверять чемоданы на взрывчатые вещества
26.04.2017 10:45 Общество
В пражском аэропорту будут выборочно проверять чемоданы на взрывчатые вещества
1045 0
25
апреля
Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива
25.04.2017 15:51 Экономика
Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива
697 0
Украина хочет расширить экономическое сотрудничество с Чехией
25.04.2017 15:19 Экономика
Украина хочет расширить экономическое сотрудничество с Чехией
714 0
Чехия заняла 4 место с самым низким долгом по ЕС
25.04.2017 11:51 Экономика
Чехия заняла 4 место с самым низким долгом по ЕС
864 0
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
25.04.2017 11:38 Общество
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
2131 0


Мобильная версия