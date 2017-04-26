На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек

Движение поездов на станции метро И.П. Павлова на линии С было остановлено в обоих направлениях в течение двух часов.

Движение поездов на станции метро И.П.Павлова линии С остановили в обоих направлениях после падения человека. Перевозку пассажиров осуществляют запасные автобусы.

Пострадавшего подняли с путей и передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили пражские пожарные.

Делом занялись пожарные пражского транспортного предприятия и Полиция ЧР. Когда работу метро восстановят, пока не ообщают. Информации о состоянии здоровья пострадавшего тоже все еще нет.

Osoba byla vyproštěna a předána @zzshmp. Případ si přebrali hasiči pražského dopravního podniku a Policie ČR. — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 26 апреля 2017 г.

Обновление на 16:18

По информации Prazsky.denik.cz, на пути упала молодая женщина. Она получила серьезные травмы головы, и ее жизнь была в опасности. Центральная часть линии метро С была остановлена с 12:44 до 14:38. В течение этого времени ходил наземный запасной транспорт.

От подобных случаев в метро пассажиров могут защитить стены на платформе. Но на современных линиях пражского метро такие ограждения устанавливать не собираются. Защитные стены на платформе планируют установить на новой линии метро D, план строительства которой уже утвержден.

Источник: Lidovky.cz