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Apple анонсирует образовательные лекции в своих магазинах по всему миру

Apple анонсирует образовательные лекции в своих магазинах по всему миру

artyommm 181 0
Войдет ли магазин Apple в Праге в список участников образовательной программы, станет известно в ближайшем месяце.
Фото: Apple
Apple анонсирует образовательные лекции в своих магазинах по всему миру

Вчера, 25 апреля, корпорация Apple представила необычную новинку: в 500 магазинах по всему миру будут проходить специальные обучающие лекции под названием Today at Apple. С их помощью можно будет поучиться многим вещам – от искусства и дизайна до современных технологий и программирования. Преподавать будут обученные сотрудники Apple или приглашенные специалисты. 

На выбор будет представлено 60 лекций, большинство из которых будет посвящено дизайну и искусству, рисованию, созданию музыки, программированию мобильных приложений, а также фотоделу.

У каждого магазина в рамках образовательной программы появится электронное расписание занятий. Apple преследует цель стать еще ближе людям и предложить им в магазине не только возможность покупки, но и образования. В следующем месяце станет известно, в каких именно магазинах будут проходить занятия. 

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
Apple образование
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